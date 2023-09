Raziskovanje čudnega sveta zapletenosti: fazni prehod v informacijah

Leta 1935 sta se Albert Einstein in Erwin Schrödinger znašla v sporu o naravi realnosti. Einstein je verjel v načelo lokalnosti, ki je trdilo, da noben dogodek na eni lokaciji ne more takoj vplivati ​​na oddaljeno lokacijo. Schrödinger pa je odkril entanglement, pojav v kvantni mehaniki, kjer se dva delca povežeta in se njuni usodi prepletata.

Medtem ko je Einsteina zapletanje vznemirjalo in je trdil, da krši njegovo predstavo o lokalnosti, so ga današnji fiziki razumeli drugače. Zdaj vedo, da zapletenost nima vpliva na daljavo ali moči, da bi dosegla določen izid na daljavo. Namesto tega lahko samo razširja znanje o tem rezultatu. Poskusi zapletanja so v zadnjih letih postali rutina in so prejeli Nobelovo nagrado.

Vendar je zapletenost več kot le pari delcev. Nedavne raziskave so pokazale, da se prepletanje lahko razširi skozi skupine delcev in tvori zapleteno mrežo nepredvidenih dogodkov. Ta mreža se lahko prekine s pogostimi meritvami, kar povzroči uničenje zapleta in prepreči nastanek mreže. Fiziki so ta prehod iz spletnega stanja v stanje brez spleta poimenovali fazni prehod v informacijah.

Za nadaljnje razumevanje tega faznega prehoda je več skupin fizikov izvedlo meta-eksperimente z uporabo kvantnih računalnikov. Namen teh poskusov je bil izmeriti, kako same meritve vplivajo na pretok informacij. Potrjeno je bilo občutljivo ravnovesje med prepletanjem in merjenjem, kar je sprožilo nadaljnje raziskave o možnostih medsebojnega delovanja prepletanja in merjenja.

Eno sodelovanje je med pogovorom o lepljivem karamelenem pudingu naletelo na prepletanje. Fizika Brian Skinner in Adam Nahum sta razpravljala o razmerju med prepletenostjo in informacijami. Spoznali so, da lahko meritve zapletenih delcev zmanjšajo nevednost o stanju drugih delcev. Količina, za katero meritev zmanjša nevednost, je znana kot entropija prepletenosti, merjena v bitih.

Skinner in Nahum sta ta koncept razširila na verigo delcev, kjer zapletenost skače z enega delca na drugega. Ugotovili so, da lahko entropija zapletanja da vpogled v to, kako popolnoma je veriga zapletena. S premikom časa meritev so odkrili fazni prehod iz spletnega stanja v stanje brez spleta.

Ta raziskava poudarja zapletenost in potencial zapletenosti v svetu kvantne mehanike. Dokazuje, da prepletenost lahko obstaja zunaj parov delcev in ima daljnosežne posledice za distribucijo in strukturo informacij.

Opredelitve:

– Zapletenost: V kvantni mehaniki je zapletenost pojav, kjer se dva delca povežeta in se njuni usodi prepleteta.

– Lokalnost: Načelo lokalnosti pravi, da noben dogodek na eni lokaciji ne more takoj vplivati ​​na oddaljeno lokacijo.

– Fazni prehod: V fiziki se fazni prehod nanaša na spremembo agregatnega stanja, na primer iz tekočega v trdno.

– Entropija prepletenosti: Entropija prepletenosti kvantificira prepletenost med dvema objektoma ali količino informacij o enem objektu, ki je nelokalno shranjena v drugem.

Viri:

– Prvotni vir: članek Natalie Wolchover v reviji Quanta

