Perseverance Rover je debitiral na stezah Mission: SPACE v EPCOT

Vhod v Misijo: VESOLJE v EPCOT ima zdaj novo instalacijo, ki prikazuje sledi letala Perseverance Rover. To sodelovanje med Walt Disney Imagineering in NASA oživi površje Marsa s pomočjo slik, ki jih je posnel Perseverance Rover, ki jih je zagotovil Nasin Laboratorij za reaktivni pogon.

Da bi ustvarili natančno predstavitev površine Marsa, so Disneyjevi obrtniki uporabili referenčne slike roverja in prototipnega kolesa, ki ga je posodila NASA. Namestitev vključuje 3D-natisnjene vzorčne cevi, podobne tistim, ki so jih uporabljali na Marsu, vdelane v zaslon.

Namestitev spremlja majhna plošča z informacijami o Perseverance Roverju. Navaja, da je NASA tega robotskega raziskovalca izkrcala na Marsu 02. 18. 2021. Primarna misija roverja je zbiranje vzorcev Marsovih kamnin, ki bodo sčasoma vrnjeni na Zemljo, da bi odgovorili na vprašanje, ali je na Marsu kdaj obstajalo življenje.

Dodatek sledi roverja Perseverance sledi izginotju prejšnjih sledi, ki sta jih naredila roverja Spirit in Opportunity med prenovo pločnikov avgusta 2023. Ta novi zaslon ponuja obiskovalcem parka vpogled v Nasino raziskovanje Marsa, ki poteka.

Če obiščete EPCOT, si obvezno oglejte atrakcijo Mission: SPACE in opazite nove proge Perseverance Rover. Ste kolesar oranžne ali zelene misije? Sporočite nam v komentarjih.

