Vesoljsko plovilo Varda je obstalo v orbiti in čaka na odobritev vrnitve na Zemljo

Komercialno vesoljsko plovilo v lasti Varda Space Industries, zagonskega podjetja, specializiranega za proizvodnjo v vesolju, je bilo v orbiti dlje, kot je bilo predvideno, saj čaka na odobritev vlade za vrnitev na Zemljo z zbirko farmacevtskih vzorcev. Satelit je bil izstreljen 12. junija s prvotnim ciljem enomesečne misije za predstavitev tehnologije podjetja za proizvodnjo komercialnih materialov, zlasti farmacevtskih izdelkov, znotraj kapsule, ki jo je mogoče obnoviti in je zasnovana za vrnitev izdelkov na Zemljo za analizo in komercialno uporabo.

Vendar pa je izterjava kapsule Varda trenutno zadržana, potem ko sta Zvezna uprava za letalstvo (FAA) in ameriške zračne sile zavrnili odobritev njenega pristanka v oddaljenem delu Utaha. FAA je izjavila, da je Varda svoje vozilo izstrelila brez dovoljenja za ponovni vstop in ni izpolnjevala regulativnih zahtev. Varda je zahteval ponovno obravnavo odločitve, ki je trenutno v teku. Podjetje je ciljalo na priložnosti za pristanek v začetku septembra na poligonu za testiranje in usposabljanje v Utahu, vendar so mu zaradi varnostnih razlogov zavrnili dovoljenje.

Varda Space Industries je zagotovila, da je njihovo vesoljsko plovilo v dobrem stanju in "zdravo v vseh sistemih." Čeprav je vesoljsko plovilo zasnovano tako, da ostane v orbiti celo leto, če je potrebno, podjetje aktivno sodeluje z vladnimi partnerji, da bi kapsulo čim prej pripeljali nazaj na Zemljo.

Urad FAA za komercialne vesoljske operacije je odgovoren za licenciranje operacij komercialnih izstrelitev in ponovnih vstopov. Vendar pa agencija v glavnem pregleduje vloge za licence za zagon, licenciranje za ponovni vstop pa je relativno novo. FAA je letos izdala licenco za 82 komercialnih izstrelitev, kar je znatno povečanje v primerjavi s prejšnjimi leti. Naraščajoče število komercialnih izstrelitev je predvsem posledica naraščajoče kadence izstrelitev družbe SpaceX. FAA je zahtevala dodatna sredstva, da bi sledila rastoči komercialni vesoljski industriji.

Primarni pomisleki FAA pri pregledovanju vlog za dovoljenja so varnost javnosti, tveganje škode na lastnini, okoljske grožnje in posledice za nacionalno varnost. Čeprav ni običajno, da FAA v celoti zavrne vlogo za licenco, so letala za ponovni vstop še vedno razmeroma redka. Samo dve podjetji sta do danes prejeli komercialno licenco FAA za ponovni vstop.

Varda in FAA sta se pogovarjala o načrtih podjetja za redno vračanje avtomatiziranih vesoljskih kapsul na Zemljo in njihovem možnem vplivu na komercialni zračni promet.