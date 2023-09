Astronomi pozivajo k mednarodnim sporazumom za boj proti onesnaževanju s satelitsko svetlobo

By

Astronomi po vsem svetu se zavzemajo za mednarodne sporazume, ki bi obravnavali vprašanje satelitskih konstelacij, ki povzročajo svetlobno onesnaženje v vesolju. Širjenje teh satelitskih omrežij ogroža integriteto znanstvenih raziskav in vzbuja zaskrbljenost glede izgube temnega neba.

V Združenem kraljestvu se pojavljajo pozivi k novim predpisom načrtovanja za zaščito temnega neba v državi. Urbanizacija Anglije je privedla do občutnega zmanjšanja vidnosti zvezd, z ocenjeno izgubo neba za 10 odstotkov v zadnjem desetletju. Ta izguba ne vpliva samo na ljudi, ampak tudi na sposobnost narave, da uspeva v naravnih temnih razmerah.

Svetovalci za temno nebo, kot je Dan Oakley, si prizadevajo zmanjšati svetlobno onesnaženje. Poudarjajo, da je temno nebo ključnega pomena za povezovanje človeštva z vesoljem in razmišljanje o eksistencialnih vprašanjih. Megan Eaves, urednica revije “Nightscape”, poudarja kulturni pomen zvezdnih noči, saj so skozi zgodovino navdihovale umetnost, glasbo in filme.

Poleg kulturnega vidika aktivisti trdijo, da ima svetlobno onesnaženje škodljive učinke na zdravje. Izpostavljenost umetni svetlobi ponoči moti cirkadiani ritem, vpliva na proizvodnjo melatonina, kar lahko povzroči različne duševne težave in bolezni.

Zaskrbljenost glede svetlobnega onesnaženja se je povečala z vzponom satelitskih ozvezdij. Astronomi, vključno z Robertom Masseyem, namestnikom direktorja Kraljevega astronomskega društva, poudarjajo vpliv satelitov v nizki Zemljini orbiti na znanstvene raziskave. Sateliti Starlink, ki so v lasti Elona Muska, so še posebej zaskrbljujoči zaradi vse večjega števila in možnosti, da motijo ​​opazovanja s teleskopi.

Satelitska podjetja poskušajo obravnavati svetlobno onesnaženje z uporabo različnih premazov in senčnikov za zmanjšanje odboja sončne svetlobe. Z načrti za nadaljnje izstrelitve satelitov pa naj bi se vprašanje svetlobnega onesnaževanja iz vesolja še poslabšalo. Kitajska na primer razmišlja o izstrelitvi konstelacije 13,000 satelitov.

Ko se svetlobno onesnaženje širi po Evropi, postaja temne prostore težje najti. Rezervati temnega neba v nacionalnih parkih so dragocena mesta, kjer lahko ljudje še vedno doživijo lepoto nočnega neba. Vendar pa poseganje v razvoj in gradnja novih mest ogrožata te rezervate.

Skupnosti, nacionalni parki in vlade si morajo prizadevati za izvajanje smernic, ki spodbujajo odgovorno osvetljevanje in zmanjšujejo negativni vpliv umetne svetlobe na temno nebo.

Viri:

– Izvorni članek