Ne zamudite spektakularnega delnega Luninega mrka jutri zjutraj na Tajvanu!

Jutri zjutraj imajo prebivalci Tajvana in njegovih obrobnih otokov fantastično priložnost, da so priča delnemu luninemu mrku, če bo vreme dopuščalo. Centralna vremenska uprava (CWA) je potrdila, da se bo nebesni dogodek zgodil od 2. zjutraj do 6 zjutraj, ko se bo Zemlja poravnala med Soncem in Luno, kar bo delno oviralo lunino osvetlitev.

Med luninim mrkom Zemljo blokira sončno svetlobo in meče svojo senco na luno. CWA pojasnjuje, da bo luna med tem mrkom doživela pet stopenj, pri čemer naj bi bile prve štiri vidne na Tajvanu.

Začetna faza, znana kot polsenčni mrk, se bo začela ob 2. uri zjutraj. V tej fazi bo Zemljina polsenca postopoma prekrila lunino površino. Vendar pa je zaradi zamegljenosti in omejenega obsega lahko težko opazovati brez pomoči daljnogleda ali teleskopa.

Druga stopnja, ki se začne ob 3:35 zjutraj, v igro vključi Zemljino senco, ki zatemni jugovzhodni kot lune. Ob 4:14 zjutraj bo senca prekrila največji del lune, ki obsega približno 13% njene površine. Končno, ob 4:54 zjutraj, se delni mrk konča, saj Zemljina senca ne zakriva več lune. Do 6 se bo polsenčni mrk popolnoma končal, saj bo Zemlja nehala meče senco na Luno.

Na žalost zadnja stopnja polsenčnega luninega mrka, ki se bo zgodila od 6:03 zjutraj na otoku Orchid (Lanyu) do 6:20 zjutraj v okrožju Kinmen, ne bo vidna zaradi zahoda lune za zahodno obzorje.

Za navdušene opazovalce zvezd označite svoje koledarje za noč s 7. na 8. september 2025. CWA je razkrila, da se bo v tem času zgodil popolni lunin mrk, kar bo še ena izjemna priložnost za opazovanje tega osupljivega astronomskega dogodka.

Ne pozabite pripraviti daljnogleda ali teleskopa in držite pesti za jasno nebo ter uživajte v dih jemajočem spektaklu delnega luninega mrka jutri zjutraj na Tajvanu!

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je lunin mrk?

O: Lunin mrk se zgodi, ko se Zemlja poravna med Sonce in Luno in meče svojo senco na Luno.

V: Ali je lunin mrk mogoče videti s prostim očesom?

O: Da, lunine mrke je mogoče opazovati s prostim očesom, čeprav se lahko vidnost in podrobnosti razlikujejo.

V: Kdaj bo naslednji lunin mrk na Tajvanu?

O: Naslednji lunin mrk, viden iz Tajvana, je popolni lunin mrk, ki naj bi se zgodil od 7. do 8. septembra 2025.

V: Katere so različne stopnje luninega mrka?

O: Lunin mrk je sestavljen iz različnih stopenj: polsenčni mrk, delni mrk in popolni mrk, odvisno od tega, kolikšen del lune pokriva Zemljina senca.