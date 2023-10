Nebeški užitek: Bodite priča čudežu delnega luninega mrka

Potem ko je nedavni obročasti sončni mrk navdušil gledalce na izbranih delih zahodne poloble, opazovalci neba po vsem svetu zdaj nestrpno pričakujejo še en nebesni spektakel – delni lunin mrk. Ta osupljivi astronomski pojav, ki se pojavi, ko se Zemlja premika med Soncem in Luno ter meče senco na lunino površino, naj bi se zgodil v noči na 28. oktober in se nadaljeval v zgodnjih urah 29. oktobra.

Kje se lahko čudite delnemu luninemu mrku?

Ta očarljivi dogodek bo viden iz številnih lokacij, ki segajo v Južno Ameriko, severovzhodno Severno Ameriko, Afriko, Evropo, Azijo, Avstralijo ter čez Atlantik, južni Pacifik in Indijski ocean. Ko bo noč napredovala, bo začetek mrka krasil nebo Avstralije, severnega Tihega oceana in vzhodnih delov Rusije. Nasprotno, ko se bo luna vzpenjala, bo konec mrka opazen za tiste, ki se nahajajo v južnem Atlantskem oceanu, severnem Atlantskem oceanu in vzhodnih regijah Brazilije in Kanade.

Lunin mrk v Indiji: posebna poslastica za opazovalce zvezd

Tudi Indija bo imela privilegij biti priča celotnemu spektaklu, ki ponuja edinstveno priložnost za opazovalce zvezd in astronome. Shilpi Gupta, znanstveni uradnik na planetariju MP Birla v Kalkuti, je potrdil, da bo popoln lunin mrk viden iz vse Indije. Polna faza Lune, ko je popolnoma osvetljena in nasproti sonca v svoji orbiti okoli Zemlje, naj bi nastopila 29. oktobra, v nedeljo ob 1:54 zjutraj po IST.

Razumevanje mehanizma Luninega mrka

Lunin mrk se zgodi na dan polne lune, ko so Sonce, Zemlja in Luna poravnani v ravni liniji in isti ravnini. Ravnini Sonce-Zemlja in Zemlja-Luna sta druga proti drugi nagnjeni pod kotom 5 stopinj. Ko se ti ravnini sekata in je luna v bližini ali na vozliščih sečišča, nastopi mrk.

Zemljina senca je sestavljena iz dveh značilnih območij – sence, notranjega temnega območja, in polsence, zunanjega svetlejšega območja. Med tem nebesnim dogodkom bo Luna prečkala senco in polsenco, kar bo povzročilo kombiniran polsenčni in delni lunin mrk. Ta osupljivi dogodek obljublja, da bo očarljiv čudež za vse, ki mu bodo imeli srečo.

Pogosta vprašanja:

V: Kje bo viden delni lunin mrk?

O: Mrk bo viden iz različnih delov sveta, vključno z Južno Ameriko, severovzhodno Severno Ameriko, Afriko, Evropo, Azijo, Avstralijo ter nad Atlantikom, južnim Tihim oceanom in Indijskim oceanom.

V: Katera indijska mesta bodo priča delnemu luninemu mrku?

O: V Indiji bo viden celoten mrk, kar ponuja edinstveno priložnost za opazovalce zvezd in astronome. Polna lunina faza bo nastopila 29. oktobra, v nedeljo ob 1:54 zjutraj po IST.

V: Kaj povzroča lunin mrk?

O: Lunin mrk se zgodi, ko se Sonce, Zemlja in Luna poravnajo v ravni črti in v isti ravnini. Ta poravnava vodi do tega, da Zemlja meče senco na Luno, kar ima za posledico zasenčeno luno.

V: Kateri sta dve področji Zemljine sence med luninim mrkom?

O: Zemljina senca je sestavljena iz temnejšega notranjega področja, imenovanega Umbra, in svetlejšega zunanjega področja, znanega kot Penumbra.