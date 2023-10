Delni lunin mrk, ki krasi nebo – nebesni spektakel

Ljubitelji zvezd in astronomski navdušenci nestrpno pričakujejo prihajajoči nebesni dogodek, ki bo konec tega tedna krasil nočno nebo. 28. in 29. oktobra se bo zgodil delni lunin mrk, ki bo sledil obročastemu sončnemu mrku, ki se je zgodil 14. oktobra.

Med mrkom bo luna 11. oktobra ob 31 najprej vstopila v polsenco, nato pa bo sledila faza sence, ki se bo začela ob 28 in končala 1. oktobra ob 05. Ta izjemen nebesni pojav bo viden od vseh koncih države okoli polnoči.

Kot je potrdil meteorološki center v Bhubaneswarju, bo mrk delni lunin mrk, pri katerem bo luna padla pod Zemljino senco. Mrk bo trajal približno eno uro in devetnajst minut, z magnitudo 0.126.

Vidnost mrka se bo razširila čez obsežno regijo, vključno z zahodnim Tihim oceanom, Avstralijo, Azijo, Evropo, Afriko, vzhodno Južno Ameriko, severovzhodno Severno Ameriko, Atlantski ocean, Indijski ocean in Južni Tihi ocean. Čeprav bo lunin disk pokrit le za okoli šest odstotkov, je po besedah ​​priznanega astronoma Subhenduja Patnaika ta osupljivi dogodek opazen s prostim očesom.

Če pogledamo naprej, se bo naslednji Lunin mrk, viden iz Indije, zgodil 7. septembra 2025 in to bo popolni Lunin mrk. Zadnji Lunin mrk, viden iz države, se je zgodil 8. novembra 2022 in je bil popolni mrk. Vendar je pomembno omeniti, da čeprav bosta leta 2024 dva sončna in dva lunina mrka, nobeden od njiju ne bo viden iz Indije.

Ko se datum približuje, si obvezno označite svoje koledarje in izkoristite priložnost, da opazujete osupljivo čarobnost nebesnega sveta. To je spektakel, ki vas bo zagotovo navdušil nad čudesi, ki obstajajo zunaj našega planeta.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Kaj je lunin mrk?

Lunin mrk je nebesni dogodek, ki se zgodi, ko se Zemlja znajde med Sonce in Luno, zaradi česar Luna pade pod Zemljino senco.

2. Kaj je delni lunin mrk?

Delni lunin mrk je vrsta luninega mrka, pri katerem le del lune prekriva Zemljina senca.

3. Ali je lunin mrk mogoče videti s prostim očesom?

Da, lunin mrk lahko opazujemo s prostim očesom. Vendar je vedno priporočljivo, da poiščete lokacijo stran od svetlih mestnih luči, da boste v celoti cenili spektakel.

4. Kdaj bo naslednji lunin mrk viden iz Indije?

Naslednji Lunin mrk, viden iz Indije, naj bi se zgodil 7. septembra 2025 in to bo popolni Lunin mrk.

5. Ali bo leta 2024 kaj vidnih mrkov?

Da, leta 2024 bosta dva sončna in dva lunina mrka. Vendar nobeden od njih ne bo viden iz Indije.