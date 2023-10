Delni Lunin mrk se bo zgodil 28. in 29. oktobra 2023

Delni lunin mrk, znan tudi kot Chandra Grahan, naj bi se zgodil 28. in 29. oktobra 2023. Lunin mrk se bo začel z vstopom lune v penumbra 28. oktobra opolnoči, senčna faza pa se bo začela v zgodnjih urah 29. Ta nebesni dogodek bo okoli polnoči viden iz vseh delov Indije.

Zaradi luninega mrka bodo Somnath Mandir in vsi mandirji v okviru sklada Shri Somnath Trust 28. oktobra po opoldanskem aartiju prekinili svoje redne puja obrede.

Mrk bo viden v obsežni regiji, ki zajema zahodni Tihi ocean, Avstralijo, Azijo, Evropo, Afriko, vzhodno Južno Ameriko, severovzhodno Severno Ameriko, Atlantski ocean, Indijski ocean in južni Tihi ocean.

Umbralna faza mrka se bo začela ob 01:05 AM IST 29. oktobra in se bo končala ob 02:24 AM IST. Mrk bo trajal 1 uro in 19 minut, z zelo majhno magnitudo 0.126.

Omeniti velja, da se bo naslednji lunin mrk, viden iz Indije, zgodil 07. septembra 2025 in bo popoln lunin mrk. Prejšnji lunin mrk, viden iz Indije, se je zgodil 8. novembra 2022 in je bil popolni mrk.

Lunin mrk se zgodi na dan polne lune, ko se Zemlja znajde med Sonce in Luno in se vsi trije predmeti poravnajo. Popolni lunin mrk se zgodi, ko celotna luna vstopi v senco Zemlje, medtem ko se delni lunin mrk zgodi, ko le del lune pade pod Zemljino senco.

Vir: DeshGujarat