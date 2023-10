Delni Lunin mrk se bo zgodil 28. in 29. oktobra 2023

Nebesni dogodek naj bi se zgodil 28. in 29. oktobra 2023, saj naj bi se zgodil delni lunin mrk. Ta dogodek, znan tudi kot polsenčni lunin mrk, se zgodi, ko se sonce, zemlja in luna poravnajo tako, da zemlja meče senco na luno, zaradi česar je videti temnejša.

Med tem mrkom bo Zemljina senca prekrila le del lune, kar bo povzročilo delno zatemnitev njene običajne svetlosti. Pomembno je omeniti, da se ta vrsta mrka razlikuje od popolnega luninega mrka, kjer je luna popolnoma prekrita z zemljino senco.

Pričakuje se, da se bo delni lunin mrk zgodil v razponu nekaj ur, največja vidljivost pa bo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, odvisno od časovnega pasu države. V Indiji naj bi se mrk začel v noči na 28. oktober in se nadaljeval v zgodnjih jutranjih urah 29. oktobra.

Opazovalci v Indiji bodo imeli priložnost opazovati, kako luna postopoma izgublja svojo svetlost, ko vstopa v Zemljino senco. Ta pojav je opomin na neverjetne nebesne dogodke, ki se dogajajo v našem vesolju, in predstavlja edinstveno priložnost za opazovalce zvezd in astronomske navdušence, da opazujejo in cenijo čudeže našega sončnega sistema.

Pomembno je, da med opazovanjem mrka upoštevate ustrezne varnostne ukrepe, da zaščitite oči pred neposrednimi sončnimi žarki. Priporočljiva je uporaba očal za sončni mrk ali drugih odobrenih sončnih filtrov, da preprečite morebitno škodo vašemu vidu.

Zato si na koledarju označite konec tedna od 28. do 29. oktobra 2023 in si vzemite čas, da boste priča očarljivi lepoti delnega luninega mrka. To je priložnost, da se povežete z naravnim svetom in se čudite osupljivim čudesom, ki jih ponuja naše vesolje.

