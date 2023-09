Nasina sončna sonda Parker opazuje močan izmet koronalne mase

Nasina sončna sonda Parker je pred kratkim preletela močan koronalni izmet (CME) blizu Sonca in zagotovila dragocene podatke o interakciji sončne plazme z medplanetarnim prahom. Ta CME je eden najintenzivnejših, kar jih je bilo zabeleženih. Sonda je prvič opazila interakcijo med CME in medplanetarnim prahom, s čimer je osvetlila pojav, o katerem so teoretizirali pred dvema desetletjema, a ga prej niso opazili.

Analiza podatkov, ki jih je sonda zbrala med preletom, je bila objavljena v The Astrophysical Journal. Znanstveniki, ki so preučevali CME, so ugotovili, da je očistil medplanetarni prah do razdalje približno 6 milijonov milj od Sonca. Vendar se je prostor, ki so ga očistili, kmalu napolnil z več medplanetarnega prahu.

Kamera Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) sonde Parker Solar Probe je omogočila pogled na CME, ko je vesoljsko plovilo šlo skozenj. Sprva je kamera posnela miren pogled globokega vesolja, vendar je hitro postalo natrpano z močno svetlobo, ko so skoznje šli kosi materiala.

Sončna sonda Parker prihaja do pomembnih odkritij od izstrelitve leta 2018. Leta 2021 je vzpostavila prvi neposredni stik s Sončevo korono in proučuje sončni veter. Sonda, imenovana po Eugenu Parkerju, ki je teoretiziral obstoj sončnega vetra, je avgusta 2022 zaključila svoj šesti prelet mimo Venere in bo med svojo misijo, ki poteka, še naprej zbirala nova spoznanja o dinamiki Sonca.

Viri:

– Nasina sončna sonda Parker rešuje dolgoletno skrivnost o Soncu, NASA