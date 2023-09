Znanstveniki so odkrili, da paraziti manipulirajo z mravljami, da splezajo na travno listje

Znanstveniki na oddelku za rastlinske in okoljske vede Univerze v Kopenhagnu so prišli do zanimivega odkritja o suličastih jetrnih metljajih, vrsti parazita. Ti metljaji imajo izjemno sposobnost obvladovanja mravlje in jih pripravijo do tega, da plezajo gor in dol po travni listi, kar poveča možnosti, da metljaje zaužijejo večje živali.

Življenjski cikel jetrnih metljajev se začne, ko njihova jajčeca izločijo krave in končajo v travi. Polži zaužijejo ta jajčeca, kjer se razvijejo v ličinke in nespolno razmnožujejo. Polži se na okužbo odzovejo tako, da okoli črvov oblikujejo ciste, ki se nato izločijo v obliki sluzastih kroglic. Ne da bi vedeli, mravlje zaužijejo te kroglice sluzi skupaj z ličinkami črvov.

Ko so v mravlji, se ličinke preselijo bodisi v mravljin želodec bodisi v njene možgane. Tisti, ki dosežejo možgane, prevzamejo nadzor in mravlji ukazajo, naj spleza na travno listje in se ga oprime. Zaradi tega vedenja večje živali lažje po nesreči zaužijejo mravljo in njene parazite. Znotraj končnega gostitelja črvi dozorijo in odložijo jajčeca v gostiteljeva jetra ter s tem zaključijo cikel.

Raziskovalci, ki so preučevali okužene mravlje v gozdovih Bidstrup na Danskem, so ugotovili, da ima temperatura pomembno vlogo pri obnašanju mravelj. V hladnih dneh so mravlje ostale na travi, v toplejših dneh pa so se spustile. Ta ugotovitev nakazuje, da črvi večinoma manipulirajo z mravljami ponoči in zjutraj. Ugotovitve poudarjajo kompleksnost vedenja parazitov in poudarjajo potrebo po nadaljnjih raziskavah na tem področju.

Čeprav je redko, se lahko ljudje občasno okužijo s temi paraziti. V takih primerih lahko pride do poškodb jeter in žolčnih kanalov. Vendar je pomembno vedeti, da ljudje niso primarni gostitelji suličastih jetrnih metljajev.

Viri:

– Univerza v Kopenhagnu, Oddelek za rastlinske in okoljske vede

– Behavioral Ecology Journal