Na KGMU bo s sodelovanjem AIIMS ustanovljena nova pediatrična ustanova za travmatološko oskrbo

Medicinska univerza kralja Georgea v Lucknowu (KGMU) bo v sodelovanju s priznanim Vseindijskim inštitutom medicinskih znanosti (AIIMS) v Bhopalu vzpostavila najsodobnejšo ustanovo za oskrbo otrok s poškodbami. Ključni cilj te ustanove je izboljšati diagnozo in zdravljenje primerov pediatričnih travm, saj je lahko otrokom težko učinkovito sporočiti svoje poškodbe.

Direktor AIIMS, Bhopal, profesor Ajai Singh, je poudaril potrebo po specializiranem pristopu k primerom pediatričnih travm zaradi edinstvene narave teh poškodb. V nasprotju z odraslimi, ki lahko zagotovijo podrobne informacije, se otroci morda trudijo ubesediti svojo bolečino in lokacijo svojih poškodb. Profesor Singh je poudaril: "Otrok lahko kar naprej joka, dokler ne občuti olajšanja." Zato sta v teh primerih natančna diagnoza in hitro zdravljenje ključnega pomena.

Da bi zagotovili uspeh te pobude, bodo stalni zdravniki iz KGMU obiskali AIIMS, Bhopal, da bi pridobili strokovno znanje o ravnanju v nujnih pediatričnih travmatičnih primerih. Z upoštevanjem protokolov in postopkov, ki se izvajajo na AIIMS, se bodo lahko naučili učinkovitih strategij, ki jih je mogoče vključiti v razvoj ustanove za oskrbo pediatrične travme na KGMU.

Ta skupna prizadevanja med KGMU in AIIMS, Bhopal prikazuje pomen izmenjave znanja in pomen specializirane oskrbe pri obravnavi edinstvenih izzivov, s katerimi se soočajo primeri pediatričnih travm. Z izboljšanjem diagnostičnih zmogljivosti in rezultatov zdravljenja bo ta ustanova nedvomno pomembno pozitivno vplivala na prispevanje k dobremu počutju otrok, ki potrebujejo oskrbo po travmah.

