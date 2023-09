Skrivnostni dogodek je premaknil halo temne snovi naše galaksije, kaže študija

By

Nedavna študija kaže, da je ogromen krog nevidne temne snovi povzročil znatno popačenje v obliki naše galaksije. Medtem ko so znanstveniki sprva verjeli, da je Mlečna cesta ploščat disk z dvema spiralnima krakoma, so meritve, opravljene v zadnjem stoletju, razkrile nepojasnjeno upogibanje. Ukrivljenost se pojavi predvsem na mejah galaksije, kjer se nekatera območja spustijo, medtem ko se druga razširijo navzgor, kar ji daje videz zmečkanega sombrera.

Računalniške simulacije, ki so jih izvedli raziskovalci, so morda razkrile vzrok za ta pojav. Simulacije namigujejo na skrivnostni dogodek, ki je prekinil poravnavo nevidnega haloja temne snovi naše galaksije. Študija, objavljena v reviji Nature Astronomy 14. septembra, prikazuje prepričljive dokaze, da je naša galaksija ovita v nagnjeni halo temne snovi.

Temna snov je izmuzljiva vrsta snovi, ki predstavlja približno 85 % celotne snovi vesolja. Čeprav ne vpliva neposredno na svetlobo in ostaja neviden, je mogoče opaziti njegove gravitacijske učinke. Temna snov je odgovorna za pospeševanje zvezd do izrednih hitrosti, ko krožijo okoli galaktičnih središč, izkrivlja svetlobo oddaljenih zvezd in oblikuje galaktični halo Rimske ceste.

Galaktični halo se nanaša na ogromno kroglo zvezd, ki lebdijo kot listi na ribniku temne snovi, ki se nahaja onstran spiralnih rokavov Rimske ceste. Nedavne raziskave z vesoljskim plovilom Gaia Evropske vesoljske agencije so pokazale, da so zvezde v galaktičnem haloju nenavadno napačno poravnane.

Da bi razumeli posledice neuravnoteženega zvezdnega haloja za halo temne snovi, so astronomi uporabili računalniške modele, da bi ponovno ustvarili mlado galaksijo, ki spominja na Rimsko cesto. Model je vključeval halo temne snovi, nagnjen za 25 stopinj glede na disk. Po simulaciji galaksije 5 milijard let so raziskovalci odkrili, da je njihov model v veliki meri podoben naši galaksiji.

Vzrok za napačno poravnavo haloja temne snovi je še vedno nejasen. Vendar pa simulacije, ki so jih izvedli raziskovalci, kažejo, da je verjetno posledica ogromnega trka, ki bi lahko vključeval drugo galaksijo, ki bi trčila v našo. Ta trk bi lahko povzročil, da se je halo temne snovi nagnil navzgor za kar 50 stopinj, preden se je počasi spustil na svojo trenutno višino 20 stopinj.

