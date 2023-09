Nasina sonda OSIRIS-REx končno popravi smer, preden vrne vzorec asteroida na Zemljo

By

Nasina sonda OSIRIS-REx je uspešno izvedla svoj zadnji manever za popravljanje poti in se tako približala korak bližje dostavi svojega vzorca asteroida na Zemljo 24. septembra. Sonda je v nedeljo na kratko zažgala motor, kar je povzročilo spremembo hitrosti za 7 palcev (17.8 centimetra) na minuto. Ta manever je prilagodil lokacijo pristanka vzorčne kapsule in jo premaknil proti vzhodu za skoraj 8 milj (12.5 kilometrov) znotraj vnaprej določenega območja pristanka na testnem in vadbenem poligonu ministrstva za obrambo Utah.

Ta korekcijski manever je sledil ključnemu manevru za določanje smeri 10. septembra, katerega cilj je bil sprostiti vzorčno kapsulo 24. septembra na nadmorski višini 63,000 milj (102,000 km) nad Zemljo. Trenutno je sonda približno 1.8 milijona milj (2.8 milijona km) oddaljena od Zemlje in se približuje s hitrostjo približno 14,000 km/h.

Misija OSIRIS-REx, ki se je začela septembra 2016 s proračunom v višini 1 milijarde dolarjev, je bila poslana, da preuči asteroid blizu Zemlje Bennu. Po letih opazovanja je oktobra 8.8 uspešno zbral približno 250 unč (2020 gramov) materiala s površine Bennuja.

Po vrnitvi na Zemljo bo vzorec dostavljen v NASA-jev vesoljski center Johnson v Houstonu, kjer ga bodo kurirali in shranili. Nekateri asteroidni materiali bodo razdeljeni znanstvenikom po vsem svetu, da bodo preučevali zgodnji sončni sistem in potencialno vlogo z ogljikom bogatih asteroidov, kot je Bennu, pri nastanku življenja na Zemlji. Znanstveniki verjamejo, da so ti asteroidi zaradi starodavnih udarcev na Zemljo morda prinesli organske spojine, bistvene gradnike življenja.

Medtem ko se povratna kapsula odpravlja proti Zemlji, bo glavno vesoljsko plovilo OSIRIS-REx nadaljevalo svojo misijo. Nadaljeval bo proti drugemu potencialno nevarnemu asteroidu, Apophisu, na razširjeni misiji, imenovani OSIRIS-APEX, načrtovani za leto 2029.

Viri:

– NASA-ina sonda OSIRIS-REx končno popravi smer, preden vrne vzorec asteroida na Zemljo