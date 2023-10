Razumevanje obnašanja elektronov v staljenih solih za napredne jedrske reaktorje

Raziskovalci iz Nacionalnega laboratorija Oak Ridge Ministrstva za energijo in Univerze v Iowi so dosegli pomemben napredek pri razumevanju interakcij elektronov s staljenimi solmi v naprednih jedrskih reaktorjih. Z računalniško simulacijo vnosa presežka elektrona v staljeno sol cinkovega klorida so znanstveniki lahko identificirali tri stanja, ki jih lahko prevzame elektron.

V prvem scenariju postane elektron del molekularnega radikala, ki obsega dva cinkova iona. V drugem scenariju se elektron lokalizira na enem samem cinkovem ionu. V tretjem scenariju je elektron delokaliziran in razpršen na več ionov soli. Te ugotovitve so ključne za napovedovanje vpliva sevanja na delovanje reaktorjev s solnim gorivom.

Reaktorji s staljeno soljo se obravnavajo kot možni načrt za prihodnje jedrske elektrarne. Zato je razumevanje, kako staljene soli reagirajo na visoko sevanje, izjemnega pomena. Raziskovalci so želeli osvetliti obnašanje elektrona v stiku z ioni, ki sestavljajo staljeno sol.

Čeprav študija ne odgovarja na vsa vprašanja, zagotavlja ključno izhodišče za nadaljnje preiskave interakcije med elektroni in staljenimi solmi. Raziskovalci tudi verjamejo, da bi lahko tri identificirane vrste, ki jih kratkoročno tvorijo elektroni, potencialno reagirale in tvorile bolj zapletene vrste v daljših obdobjih.

Študija z naslovom »Ali so visokotemperaturne staljene soli reaktivne s presežnimi elektroni? Case of ZnCl2,« je bil objavljen v The Journal of Physical Chemistry B. Izbran je bil kot izbira urednikov ACS, kar kaže na njegov potencial za zanimanje široke javnosti.

Ta raziskava je bila izvedena v okviru raziskovalnega centra za staljene soli v ekstremnih okoljih DOE (MSEE EFRC), ki ga vodi Nacionalni laboratorij Brookhaven. Raziskovalna skupina namerava nadaljevati raziskovanje učinkov sevanja na druge sisteme soli. Njihove računalniške raziskave so bile izvedene v uporabniških objektih DOE, vključno z okoljem Compute and Data Environment for Science v Nacionalnem laboratoriju Oak Ridge in Nacionalnim znanstvenim računalniškim centrom za raziskave energije v Nacionalnem laboratoriju Lawrence Berkeley.

Razumevanje obnašanja elektronov v staljenih solih je ključnega pomena za napredek reaktorjev za staljene soli. Pomaga zagotoviti varnost in učinkovitost teh reaktorjev, ki veljajo za obetavno možnost za prihodnjo proizvodnjo jedrske energije.

