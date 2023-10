Meteorski roj Orionidov: spektakularen nebesni dogodek

By

Meteorski roj Orionidov, ki ga Nasa opisuje kot enega najlepših rojev leta, bo v prihodnjih dneh dosegel vrhunec. Meteorji Orionidov, znani po svoji svetlosti in hitrosti, potujejo z osupljivo hitrostjo 148,000 milj na uro ali 41 milj na sekundo. Nekateri od teh meteorjev za seboj puščajo žareče vlake iz razbitin, kar prispeva k sijaju nebesnega prikaza.

Po navedbah Nase bodo meteorje uokvirjale nekatere najsvetlejše zvezde na nočnem nebu, kar bo opazovalcem predstavljalo spektakularno ozadje. Ploh se je začel 26. septembra in bo trajal do 22. novembra, vrhunec pa pričakujemo 21. oktobra. V tem času lahko gledalci na nebu brez lune pričakujejo približno 23 meteorjev na uro.

Meteorski roj Orionidov se pojavi vsako leto, ko gre Zemlja skozi območje vesolja, napolnjeno z ostanki Halleyjevega kometa. Ti ostanki, sestavljeni iz prašnih delcev s kometa, so odgovorni za svetlobne proge, ki jih vidimo kot meteorje, ko trčijo v Zemljino atmosfero.

Za opazovanje meteorskega dežja Orionidov je najbolje najti lokacijo stran od virov svetlobe. Traja približno 30 minut, da se oči prilagodijo temi, kar omogoča boljšo vidljivost meteorjev. Na severni polobli je priporočljivo ležanje na hrbtu s stopali, obrnjenimi proti jugovzhodu, medtem ko na južni polobli priporočamo, da stopala usmerite proti severovzhodu.

Lociranje ozvezdja Orion, po katerem je meteorski roj dobil ime, bo opazovalce vodilo do radiantne točke na nebu. Vendar pa je za bolj spektakularen pogled najbolje, da pogledate vsaj 45 do 90 stopinj stran od Oriona, saj bodo tako meteorji videti daljši in bolj impresivni.

Po oktobru se lahko ljubitelji astronomije v novembru veselijo meteorskega dežja Leonidov. Leonidi, ki jih povzročajo ostanki kometa Tempel-Tuttle, se bodo na kratko prekrivali z Orionidi, preden bodo dosegli vrhunec 18. novembra.

Lepota meteorskega dežja je v čudežu opazovanja interakcij nebesnih teles z Zemljino atmosfero. Služi kot opomnik o prostranosti in veličastnosti našega vesolja. Torej, označite svoje koledarje in se pripravite na to, da vas bo navdušil sijaj meteorskega roja Orionidov!

Opredelitve:

Meteorski dež Orionidov: letni meteorski dež, ki se pojavi, ko gre Zemlja skozi sled drobirja, ki ga pusti Halleyjev komet.

Halleyjev komet: slavni periodični komet, ki potrebuje približno 76 let, da obkroži sonce.

Radiantna točka: točka na nebu, iz katere se zdi, da izvirajo meteorji v meteorskem dežju.

Viri:

– NASA

– American Meteor Society