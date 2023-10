Pripravite se na meteorski dež Orionidov

Ta mesec bodo opazovalci neba poslastica, saj letni meteorski dež Orionidov doseže svoj vrhunec. Ta nebesni dogodek, ki proizvede do 25 meteorjev na uro, bo osupnil opazovalce zvezd v soboto zvečer in v zgodnjih nedeljskih urah. Orionidi so še posebej posebni, ker so meteorji pravzaprav drobci Halleyjevega kometa, znanega kot komet 1P/Halley.

Halleyev komet je znan komet, ki ga lahko z Zemlje vidimo le vsakih 75 do 76 let. Vendar pa meteorski roj Orionidov ljudem vsako leto ponuja priložnost, da so priča delčku zgodovine tega kometa. Ko Halleyjev komet kroži okoli sonca, na svoji poti pušča sled razbitin. Ko gre Zemlja skozi te odpadke, vstopi v naše ozračje z neverjetno hitrostjo.

Dr. Minjae Kim, raziskovalec na Univerzi v Warwicku, pojasnjuje, da se meteorski roj Orionidov pojavi med 2. oktobrom in 7. novembrom, njegov vrhunec pa je v noči z 20. na 22. oktober. Vendar pa je roj mogoče opazovati pred in po najvišjih datumih. Ta tuš ni znan le po svoji lepoti, ampak tudi po povezavi s Halleyjevim kometom.

Če želite biti priča meteorskemu dežju Orionidov, potrebujete le jasno nebo, potrpljenje in lokacijo stran od svetlobnega onesnaženja. Meteorji bodo vidni s prostim očesom na vseh delih neba, zaradi česar bo globalno viden dogodek. Ne glede na to, ali ste na severni ali južni polobli, lahko uživate v tej nebesni predstavi do 7. novembra.

Torej, če ste zamudili "dogodek enkrat v življenju" ogleda Halleyjevega kometa, ne skrbite. Meteorski roj Orionidov ponuja edinstveno priložnost, da opazujete ostanke, ki jih je za seboj pustil ta slavni komet, in se prepustite lepoti nočnega neba.

Viri:

– Nina Massey, znanstveni dopisnik PA