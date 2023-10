Meteorski roj Orionidov bo dosegel vrhunec 21. oktobra: Kako to doživeti

Meteorski dež Orionidov, ki trenutno poteka in se bo nadaljeval do 7. novembra, bo kmalu dosegel vrhunec 21. oktobra. Ta letni nebesni dogodek ponuja spektakularen prikaz padajočih zvezd, ki osvetljujejo nočno nebo. Prha izvira iz ostankov Halleyjevega kometa, znanega kometa, ki obkroži sonce vsakih 75-76 let.

Izvor meteorskega dežja je mogoče izslediti nazaj do drobnih drobcev, ki se odcepijo od Halleyjevega kometa, ko ta potuje skozi vesolje. Ti drobci tvorijo sled prahu in ledenih ostankov, ki na koncu vstopijo v Zemljino atmosfero z osupljivo hitrostjo okoli 41 milj na sekundo. Ko ti delci trčijo v zemeljsko atmosfero, zaradi trenja z zrakom zgorijo in ustvarijo svetleče svetlobne proge, ki so značilne za meteorski dež.

Halleyjev komet ne povzroči enega, ampak dva letna meteorska roja. To se zgodi, ker se kometova orbita tesno seka z Zemljino orbito na dveh različnih točkah. Prva točka vodi do meteorskega dežja Eta Aquarids v začetku maja, medtem ko se druga točka pojavi zdaj, v sredini do drugem delu oktobra, in povzroči meteorski dež Orionidov.

Za opazovanje tega bleščečega prikaza ne potrebujete posebne opreme. Za opazovanje padajočih zvezd zadostuje že golo oko. Letošnja ugodna nebesna poravnava pomeni, da luna ne bo motila gledanja v najbolj priljubljenih urah pred zoro. Tisti, ki prebivajo tako na severni kot na južni polobli, bodo imeli veliko priložnosti videti meteorski dež.

Nekatera priporočena mesta za uživanje v meteorskem roju Orionidov so New York, Miami, Los Angeles, Atlanta in severna Kalifornija. Pričakuje se, da bodo te lokacije imele ugodne pogoje za gledanje, z minimalno oblačnostjo in omejenim svetlobnim onesnaženjem.

Če želite optimizirati izkušnjo gledanja, poiščite slabo osvetljen zunanji prostor stran od uličnih svetilk in stanovanjske razsvetljave. Obrnite se na jugovzhod (za tiste na severni polobli) ali severovzhod (za tiste na južni polobli). Potrebujemo približno 30 minut strmenja v nebo, da se oči prilagodijo in zaznajo meteorje. Da bi v celoti uživali v meteorskem dežju, je priporočljivo, da se ne osredotočite samo na radiantno točko Orionidov, zvezdo Betelgeza.

Torej, označite si koledarje za vrhunec meteorskega roja Orionidov 21. oktobra in se pripravite na dih jemajočo nebesno predstavo, ki jo lahko zagotovi samo narava.

Opredelitve:

– Meteorski dež: nebesni dogodki, za katere je značilno, da se na nočnem nebu v razmeroma kratkem obdobju pojavljajo obilice meteorjev. Meteorji, znani tudi kot »zvezde padalice«, se materializirajo, ko delci s kometov ali asteroidov vstopijo v Zemljino atmosfero in zaradi trenja izhlapijo.

– Halleyev komet: slavni komet, ki obkroži sonce vsakih 75–76 let. Povzroča dva letna meteorska roja: Eta Akvaride v začetku maja in meteorski roj Orionidov oktobra.

Viri:

- Nobene