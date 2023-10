Meteorski roj Orionidov: spektakularna predstava na nočnem nebu

By

Jesen ne prinaša le nižjih temperatur, ampak tudi priložnost, da smo priča osupljivemu ognjemetu narave – meteorskemu roju Orionidov. Ta meteorski dež, ki izvira iz slavnega Halleyjevega kometa, vsako leto oktobra razsvetli nočno nebo in očara opazovalce neba po vsej severni polobli.

Čeprav je Halleyev komet viden na Zemlji le enkrat na 76 let, imamo privilegij iti skozi njegov kometni prah vsako leto med septembrom in novembrom. Ta nebesni pojav povzroči bleščeč meteorski roj Orionidov, poimenovan po ozvezdju Orion, ki se pojavi kot točka sevanja teh meteorjev.

Letos se največja aktivnost meteorskega roja Orionidov pričakuje 21. oktobra, kar ponuja najboljšo priložnost za opazovanje dih jemajočega prikaza. Ti meteorji so znani po svoji izjemni hitrosti, saj drvijo skozi naše ozračje z osupljivo hitrostjo 41 milj na sekundo. Izjemna hitrost Orionidov pogosto povzroči barvite svetlobne proge, znane kot "vlaki", ki jih je mogoče opazovati nekaj sekund ali celo minut.

Poleg svoje hitrosti so Orionidi znani tudi po izdelavi ognjenih krogel, ki so močne eksplozije svetlobe. Kljub vrhuncu dejavnosti 21. oktobra lahko ljubitelji neba dejansko začnejo opazovati Orionide po polnoči konec septembra, ploho pa je mogoče videti do konca novembra.

Vendar pa razmere za ogled letošnjega vrhunca morda niso idealne za vse. V delih Teksasa, jugovzhodu, severovzhodu, pacifiškem severozahodu in srednjem zahodu se pričakuje oblačno nebo, ki ovira vidljivost. Po drugi strani pa imajo tiste na jugozahodu, južnem nižinskem delu, srednjem Atlantiku ter osrednji in južni Floridi boljšo napoved z manj oblaki, ki ovirajo pogled.

Medtem ko lahko skoraj 40-odstotna polna Luna na noč vrhunca ukrade del predstave, dnevi do 21. oktobra predstavljajo odlično priložnost za opazovanje padajočih zvezd. Tanek Lunin krajec 18. in 19. oktobra bo poskrbel za boljše pogoje za opazovanje.

Torej, zgrabite odejo, poiščite udobno mesto pod nočnim nebom in se pripravite, da vas bo očarala kozmična predstava, ki je meteorski roj Orionidov. Pričevanje tem nebesnim prikazom je opomin na neizmerno lepoto in čudeže, ki obstajajo zunaj našega sveta.

Opredelitve:

– Meteorski dež: nebesni dogodek, pri katerem se zdi, da številni meteorji (ali padajoče zvezde) sevajo iz ene same točke na nebu.

– Halleyjev komet: periodični komet, ki obkroži Sonce približno enkrat na 76 let. Znan je po svojem značilnem videzu in je bil nazadnje viden z Zemlje leta 1986.

Viri:

– NASA: Nacionalna uprava za letalstvo in vesolje

– Vreme FOX