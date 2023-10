Pripravite se na meteorski roj Orionidov ta konec tedna

Ne zamudite spektakularnega meteorskega roja Orionidov, ki se dogaja ta konec tedna. Pričakuje se, da bo ploha dosegla vrh v nedeljo ob 8. uri po srednjeevropskem času, vendar bodo vidni meteorji ves konec tedna švigali po nebu s hitrostjo od 10 do 20 na uro. Najboljši čas za opazovanje meteorja bo v zgodnjih jutranjih urah, ko je radiant ali točka, od koder se zdi, da izvirajo meteorji, najvišja.

Da bi imeli najboljše možnosti za opazovanje meteorja, strokovnjaki predlagajo, da greste ven za vsaj 10 do 20 minut pred opazovanjem zvezd, da se vaše oči navadijo na šibko svetlobo. Prav tako je idealno najti mesto stran od svetlobnega onesnaženja z jasnim pogledom na temno nebo.

Meteorski dež Orionidov povzročajo ostanki Halleyjevega kometa, enega najbolj znanih kometov. Medtem ko komet ne bo viden do leta 2061, za seboj pušča sled razbitin, skozi katere gre Zemlja vsako leto, kar povzroči nastanek Orionidov. Prašna zrnca kometa hitro potujejo in izhlapijo, ko vstopijo v ozračje, kar ustvari svetle proge, ki jih vidimo kot meteorje. Orionidi so znani po svoji svetlosti in hitrem gibanju.

Po vrhuncu Orionidov je letos treba ujeti še pet drugih meteorskih rojev, vključno z Južnimi Tavridi, Severnimi Tavridi, Leonidi, Geminidi in Ursidi. Poleg tega so v letu 2023 ostale še tri polne lune – Lovčeva luna, Bobrova luna in Hladna luna.

Ta konec tedna je odlična priložnost, da opazujete lepoto vesolja in se čudite nad nebesnimi čudesi. Ne zamudite meteorskega roja Orionidov, bleščečega prikaza, ki nas spominja na starodavni izvor našega sončnega sistema.

