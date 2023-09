Razumevanje prehoda od spontanega k namernemu vedenju pri dojenčkih

Raziskovalci z univerze Florida Atlantic so osvetlili proces prehoda dojenčkov iz spontanega v namerno vedenje. S študijo, ki se je osredotočala na človeške dojenčke, so znanstveniki ugotovili, da ko so dojenčki ugotovili, da njihova dejanja povzročajo premikanje mobilnega telefona, so postali vedno bolj stimulirani za premikanje, kar je povzročilo pozitivno povratno zanko.

Študija je vključevala privezovanje stopal dojenčkov na otroški mobilni telefon, nameščen na posteljico. Vsak premik dojenčkovih nog je povzročil premikanje mobilca, kar je dojenčke spodbudilo k še večjemu gibanju. Ta pozitivna povratna informacija je poudarila vzročno-posledično razmerje med dojenčkom in mobilnim telefonom. Raziskovalci so opazili, da je trenutek spoznanja, ki ga zaznamuje nenadno povečanje stopnje gibanja dojenčkov, predstavljal "rojstvo svobode delovanja".

Z merjenjem gibanja dojenčkov in mobilnih gibov so raziskovalci odkrili dinamične in koordinacijske značilnosti tega trenutka. Študija je uokvirila "agencijo" kot nastajajočo lastnost funkcionalne povezanosti organizma in okolja. Predlagalo je, da se svobodna volja pojavi skozi proces samoorganiziranja, za katerega sta značilna gibanje in mirovanje, ki dojenčkom zagotavlja pomembne informacije, ko raziskujejo svet.

Scott Kelso, višji avtor študije, je poudaril, da so dojenčki sposobni namenoma narediti stvari s koordinacijsko dinamiko gibanja in mirovanja. Študija je tudi poudarila, da ima odkritje, ki ga je vodila agencija, opazne značilnosti, ki so bile identificirane prek različnih skupin v času in stopnji izbruhov zaznane aktivnosti dojenčka.

Ta raziskava prispeva k našemu razumevanju zgodnjega razvoja namernega vedenja pri ljudeh. Nakazuje, da so dojenčki že od mladosti sposobni prepoznati vzročne moči v svojem okolju in namerno krmariti po svetu.

