Posadka Expedition 70 izvaja študije zdravja v vesolju in znanosti o Zemlji na Mednarodni vesoljski postaji

Posadka Expedition 70 Mednarodne vesoljske postaje (ISS) je bila zaposlena z različnimi znanstvenimi študijami in vzdrževalnimi nalogami. ISS, veliko vesoljsko plovilo v orbiti okoli Zemlje, služi kot raziskovalni laboratorij in vesoljsko pristanišče za mednarodno sodelovanje pri raziskovanju vesolja. Od leta 2000 ga nenehno zasedajo menjajoče se posadke astronavtov in kozmonavtov z vsega sveta.

Ena od študij, ki se izvajajo, je analiza DNK, ki pomaga ohranjati varnost posadk in vesoljskih plovil z manjšo odvisnostjo od Zemlje. Astronavt Jasmin Moghbeli je uporabil prenosni sekvencer DNK za identifikacijo bakterij, ekstrahiranih iz vzorcev vode postaje. Ta tehnološka študija bo prispevala k Nasinim načrtom za prihodnje misije na Luno, Mars in drugod.

Druga študija vključuje uporabo nosljivih naprav za spremljanje zdravja astronavtov. Astronavt Moghbeli je med 48-urno sejo nosil Bio-Monitor jopič in naglavni trak, da bi preizkusil njihovo sposobnost spremljanja zdravja ob minimalnem vmešavanju v dnevne aktivnosti.

Poveljnik Andreas Mogensen iz Evropske vesoljske agencije (ESA) je delal znotraj kupole in testiral zmožnost napredne kamere za opazovanje Zemljinih neviht in njihove električne aktivnosti. Zbrani podatki lahko izboljšajo znanje o atmosferi in vodijo do prihodnjih vesoljskih aplikacij.

Izvedeni so bili tudi rutinski pregledi in vzdrževalna dela. Nasin inženir leta Loral O'Hara je na primer fotografiral strojno opremo za nujne primere, preveril njen krvni tlak in odstranil komponente iz vesoljske obleke. Astronavt Satoshi Furukawa iz JAXA je zamenjal filtre v predalu Life Science Glovebox in zamenjal kasete z vzorci v Laboratoriju za znanost o materialih.

Posadka se pripravlja tudi na vesoljski sprehod, ki je predviden za 2:10 po vzhodnem poletnem času. Vesoljski sprehod, ki vključuje različne naloge zunaj ISS, bosta izvedla kozmonavta Oleg Kononenko in Nikolaj.

Te tekoče študije in naloge prispevajo k našemu razumevanju zdravja v vesolju, znanosti o Zemlji in vzdrževanju Mednarodne vesoljske postaje.

Viri:

– Mednarodna vesoljska postaja (ISS): NASA

– DNK: Britannica

– Mars: NASA

– ESA: Evropska vesoljska agencija

– JAXA: Japonska agencija za vesoljsko raziskovanje

– EDT: TimeandDate.com