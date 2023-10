Ogromno kemijsko vesolje: raziskovanje neznanega

Znanstveniki ocenjujejo, da je v vesolju na milijarde kemičnih spojin, od katerih je do zdaj identificiran le 1 %. Te neodkrite spojine imajo potencial za reševanje težav, kot so odstranjevanje toplogrednih plinov in medicinski preboji.

Ko je Dmitrij Mendelejev leta 1869 izumil periodični sistem elementov, so znanstveniki začeli odkrivati ​​kemikalije, ki so oblikovale sodobni svet. Medtem ko so elementi sestavljeni iz ene vrste atomov, so kemične spojine sestavljene iz dveh ali več atomov. Nekatere spojine se pojavljajo naravno, kot je voda (iz vodika in kisika), druge pa nastanejo z laboratorijskimi poskusi in proizvodnimi postopki, kot je najlon.

Da bi razumeli obsežnost kemičnega vesolja, moramo upoštevati število možnih kemičnih spojin, ki jih je mogoče oblikovati z uporabo 118 znanih elementov. Začenši s spojinami z dvema atomoma, obstajajo 6,903 možne kombinacije. Spojine s tremi atomi štejejo približno 1.6 milijona in ko postanejo spojine bolj zapletene, bi potrebovali vse na Zemlji, da bi večkrat ustvarili vse te kombinacije. Vendar struktura in stabilnost spojin prispevata k kompleksnosti in težavnosti njihove sinteze.

Največja do sedaj ustvarjena kemična spojina ima skoraj 3 milijone atomov in njena funkcija še vedno ni znana. Kljub temu se podobne spojine uporabljajo za zaščito zdravil proti raku v telesu, dokler ne dosežejo ciljnega mesta.

Čeprav obstajajo pravila, ki urejajo kemijo, jih je mogoče upogniti, kar ustvarja dodatne možnosti za kemične spojine. Tudi žlahtni plini, običajno nereaktivni, lahko v določenih okoliščinah tvorijo spojine. Ekstremna okolja, kot so razmere v globokem vesolju, širijo področje možnih spojin. Ogljik, ki se običajno rad veže na enega do štiri druge atome, se lahko začasno veže na pet atomov, tako kot lahko avtobus z največjo zmogljivostjo štirih za kratek čas prepelje več potnikov.

Kemiki svoje kariere pogosto porabijo za ustvarjanje spojin, ki nasprotujejo tradicionalnim kemijskim pravilom, pri čemer občasno uspejo v svojih prizadevanjih. Raziskujejo tudi, ali lahko nekatere spojine obstajajo le v vesolju ali ekstremnih okoljih, kot so hidrotermalni vrelci na oceanskem dnu.

Pri iskanju novih spojin znanstveniki pogosto iščejo sorodne spojine ali kemične reakcije. S spreminjanjem znanih spojin ali uporabo novih izhodnih materialov v znanih reakcijah lahko iščejo »znane neznanke«. Raziskovanje naravnega sveta je pripeljalo tudi do pomembnih odkritij, kot je identifikacija penicilina leta 1928, ko je Alexander Fleming opazil njegove antibakterijske lastnosti.

Razumevanje zgradbe spojin je ključno pri odkrivanju njihovih lastnosti in iskanju podobnih spojin. Izum rentgenskih tehnik, kot je tista, ki jo je razvila Dorothy Crowfoot Hodgkin, je olajšal določanje strukture novih spojin. Zdaj imajo raziskovalci bolj kot kadar koli prej orodja za poglobitev v neznane globine kemičnega vesolja.

