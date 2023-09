Starodavna lesena konstrukcija, ocenjena na več kot 475,000 let, odkrita v Afriki

Raziskovalci so na bregovih reke Kalambo v Zambiji in Tanzaniji odkrili, kar se zdi najstarejša znana lesena konstrukcija na svetu. Ta struktura, ocenjena na več kot 475,000 let, je nastala pred nastankom sodobnega človeka. Razporeditev hlodov je bila narejena z oblikovanjem dveh hlodov z ostrimi kamnitimi orodji in je morda služila kot sprehajalna pot ali ploščad človeškim prednikom, ki so živeli na tem območju.

Oznake na hlodih kažejo, da so bili rezani, sekani in strgani z različnimi kamnitimi orodji, najdenimi na mestu. Vrbov hlod leži na vrhu drugega hloda, zavarovan z veliko zarezo v obliki črke U. Profesor Larry Barham, vodilni arheolog z Univerze v Liverpoolu, meni, da bi lahko bila struktura del sprehajalne poti, temelj za ploščad ali celo prostor za shranjevanje ali zatočišče.

Leseni predmeti, odkriti na mestu, so bili stari vsaj 476,000 let, precej pred pojavom Homo sapiensa. Verjetno je Homo heidelbergensis, predhodnik sodobnega človeka, izdelal to strukturo. Odkritje je pomembno, saj les redkokdaj preživi tako dolgo, vendar so z vodo prepojeni sedimenti pri Kalambo Falls pomagali ohraniti les.

Poleg lesene konstrukcije so bili najdeni še drugi leseni predmeti, med drugim palica za kopanje, klin, razcepljena veja, ki je morda bila del pasti, in na obeh koncih odrezan hlod. Te ugotovitve kažejo, da so prvi ljudje uporabljali obsežne materiale, kot sta kamen in les, da bi oblikovali in preoblikovali svoje okolje.

Raziskovalci nameravajo nadaljevati z izkopavanji na mestu in upajo, da bodo sodelovali z zambijsko vlado, da bi slapove Kalambo priznali kot Unescov seznam svetovne dediščine. Dr. Sonia Harmand z univerze Stony Brook je odkritje opisala kot prelomno in poudarila njegovo vrednost pri povečanju našega razumevanja uporabe organskih materialov v zgodnji človeški evoluciji.

Viri:

– Univerza v Liverpoolu, profesor Larry Barham

– Univerza v Aberystwythu

– Univerza Stony Brook, dr. Sonia Harmand

– Univerza v Readingu, dr. Annemieke Milks