Umetnost na temo paleontologije: sodelovanje človeških in tehnoloških veščin

Umetnost na temo paleontologije se razvija v sodelovanje med človeškimi umetniki in digitalnimi orodji. Tradicionalni paleo umetniki, ki ustvarjajo umetnost brez pomoči tehnologije, so na tem področju vse redki. Eden takšnih umetnikov, Jan Vriesen, je specializiran za ustvarjanje prazgodovinskih kulis za muzejske eksponate in je sodeloval z ustanovami, kot sta Denverski muzej narave in znanosti in Ameriški muzej naravne zgodovine.

Čeprav je star 81 let, Vriesen še naprej izpolnjuje naročila za tiste, ki cenijo njegov talent za predstavljanje daljne preteklosti. Sodeluje z geologi in paleontologi pri ustvarjanju ročno poslikanih prizorov, ki oživijo starodavne pokrajine. Pred kratkim je Vriesen dokončal par slik, ki prikazujejo slavni kamnolom fosilov, kakršen je bil videti pred 150 milijoni let, in prizor iz jurske formacije Morrison, kot je verjetno izgledal pred 145 milijoni let.

Te slike je naročil geolog Bob Raynolds, ki jih je želel podariti neprofitni organizaciji Friends of Dinosaur Ridge. Slike prikazujejo starodavne pokrajine, ki so navdihnile prizadevanja organizacije za ohranjanje, katere cilj je zaščititi najdišča fosilov in zagotoviti izobraževalne programe za javnost.

Nove slike bodo razstavljene v Dinosaur Ridge Discovery Center, tako da si bodo obiskovalci lahko predstavljali, kakšno je bilo območje, ko so ga naselili dinozavri. Dinosaur Ridge, ki ga je Jefferson County Open Space pridobil leta 1973, je označen kot Nacionalna naravna znamenitost območja fosilov Morrison.

Jan Vriesen je kanadski umetnik, ki zdaj prebiva v Minnesoti s svojo ženo in hišnimi ljubljenčki. Njegov pohod v paleo umetnost se je začel v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je prevzel projekt v Kraljevem muzeju Britanske Kolumbije. Od takrat je pridobil priznanje na tem področju.

Čeprav ima Vriesen raje tradicionalne umetniške metode, priznava vpliv tehnologije na svojem področju. Šali se, da je »neandertalec«, ko gre za delo z računalnikom, vendar razume, da so digitalne spretnosti v industriji vse bolj cenjene.

Na splošno umetnost na temo paleontologije postaja sodelovanje med človeško ustvarjalnostjo in digitalnimi orodji, kar umetnikom, kot je Jan Vriesen, omogoča, da s svojim talentom in domišljijo oživijo daljno preteklost.

Viri:

– Friends of Dinosaur Ridge (PRNewswire)

– Center za odkrivanje grebena dinozavrov