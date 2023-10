Kako starogrški mit o Prometeju odseva našo sodobno resničnost

Prometej, Titan, ki je bogovom ukradel ogenj in ga podaril človeštvu, že dolgo služi kot simbol napredka in nevarnosti. Z vidika mitologije je viden kot emancipator, ki se upira Zevsovi tiraniji v dobro človeštva. Vendar pa v našem sodobnem svetu Prometej dobiva drugačen pomen.

Industrijska revolucija je pomenila prelomnico, kjer sta moč ognja in tehnologije postala hkrati vir slave in katastrofe. Roman Mary Shelley »Frankenstein« s podnaslovom »Sodobni Prometej« je poudaril ošabnost in idealizem ustvarjalca pošasti. V tem kontekstu Prometej predstavlja našo sposobnost samouničenja in nevarnosti tehnološkega posega.

V zadnjih letih je Prometheus doživel ponovni vzpon v popularni kulturi, kar odraža našo ambivalentnost do tehnologije in njenih posledic. Film Christopherja Nolana “Oppenheimer” potegne vzporednico med kaznijo, ki jo je prestal mitični Prometej in J. Robertom Oppenheimerjem, ki se pogosto šteje za očeta atomske bombe. Analogija je nadalje raziskana v gledališki predstavi Annie Dorsen »Prometheus Firebringer«, ki splete opozorilno zgodbo o naši odvisnosti od umetne inteligence.

Roman Benjamína Labatuta »Manijak« se poglobi v življenje Johna von Neumanna, pionirja umetne inteligence in teorije iger, ki ga primerjajo tudi s Prometejem. Labatutova knjiga, ki jo uvrščamo med leposlovje, poskuša ustvariti novo mitologijo sodobnega sveta, pri čemer se opira na resnične ljudi in njihove ideje.

Tako Oppenheimer kot von Neumann, ki sta med projektom Manhattan tesno sodelovala, predstavljata konvergenco genija in možnost človeškega uničenja. Njihovo delo o kvantni teoriji in atomski bombi prikazuje, kako abstrakcija postane oprijemljiva resničnost s katastrofalnimi posledicami.

Čeprav je destruktivna moč teh tehnologij očitna, je intelektualna drama v tem, kako ti abstraktni koncepti postanejo konkretne manifestacije. Oppenheimerjeva vloga pri razvoju atomske bombe služi kot dokaz koncepta kvantne teorije. Njegova kazen, podobno kot kazen mitskega Prometeja, ne prihaja od bogov, ampak od prejemnikov njegovega darila.

Prometejeva zgodba odmeva z našo trenutno resničnostjo, saj naša vse večja odvisnost od tehnologije prinaša napredek in nevarnost. Odločitve, ki jih sprejemamo v iskanju znanja in moči, imajo lahko daljnosežne posledice. Mit o Prometeju služi kot svarilo, ki nas opominja, da razmislimo o etičnih posledicah naših dejanj in možnosti samouničenja.

