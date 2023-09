Tuja telesa: Raziskovanje pandemije in cepiv skozi zgodovino

Simon Schama se v najnovejši knjigi »Tuja telesa« poglobi v svet preteklih in sedanjih pandemij ter izpostavlja lekcije, ki smo se jih naučili, pa tudi tiste, ki jih moramo še razumeti. Knjiga se osredotoča predvsem na življenje in delo Waldemarja Mordechaija Wolffa Haffkina, znanstvenika, ki je v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju razvil doma narejena cepiva za boj proti koleri in bubonski kugi.

Schamino pisanje popelje bralce na očarljivo potovanje skozi Haffkinovo življenje, od njegovih zgodnjih izkušenj z obrambo skupnosti pred ruskimi pogromi do njegovega usposabljanja na prestižnem Pasteurjevem inštitutu v Franciji. Haffkinovo cepivo ga je leta 1893 pripeljalo v Indijo, kjer je bil priča njegovemu izjemnemu uspehu v boju proti koleri. Kasneje bo dosegel še večji uspeh s cepivom za izkoreninjenje bubonske kuge.

Avtor z navdušujočimi podrobnostmi opisuje natančen postopek, ki ga je Haffkine uporabil za izdelavo cepiva proti kugi, od ekstrakcije tekočin do gojenja bacilov v kozji juhi. Kljub Haffkinovemu pomembnemu prispevku k javnemu zdravju v Indiji so se ga britanske kolonialne oblasti sčasoma naveličale. Zanašali so se na bolj agresivne ukrepe, kot sta uničevanje vasi in izseljevanje domačinov, ki pa so se pogosto izkazali za neučinkovite. Uspeh tujca, kot je Haffkine, je bil udarec za njihov ponos, kar je privedlo do njegovega končnega odhoda iz Indije.

Medtem ko Schama vključuje nekaj tangencialnih ekskurzij in dodatnih zgodb, njegovo občudovanje Haffkina sije skozi. Knjiga se zaključi s podporno opombo za Anthonyja Faucija in presenetljivim razmišljanjem o vlogi modre krvi podkovnjaka pri proizvodnji cepiva.

Schamino delo odpira pomembna vprašanja o moči znanosti v boju proti pandemijam in vlogi ljudi pri lastnem uničenju. Kljub našemu napredku avtor trdi, da naša dejanja, kot so jedrsko orožje in podnebne spremembe, predstavljajo večjo grožnjo človeštvu.

"Tuja telesa" služijo kot dokaz izjemnega življenja in dosežkov Waldemarja Mordechaija Wolffa Haffkina. S to biografijo Simon Schama poudarja izjemen vpliv, ki ga imajo lahko posamezni znanstveniki ob globalnih zdravstvenih krizah.

