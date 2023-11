Preboj v raziskavah kvantnih pik, ki so prejele Nobelovo nagrado, spreminja prihodnost zaslonov in več

Kvantne pike (QD) so se pojavile kot prelomna tehnologija, ki je spremenila naše razumevanje svetlobe, kvantne mehanike in zaslonov, ki jih uporabljamo vsak dan. Letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo so prejeli Louis E. Brus, Moungi G. Bawendi in Aleksey Yekimov za njihove raziskave in odkritja na področju kvantnih pik.

Kvantne pike so izjemno majhni mikrodelci s premerom od 10 do 50 atomov. Imajo izjemno sposobnost absorbiranja modre svetlobe v vidnem spektru učinkoviteje kot kateri koli drug material. Zaradi te edinstvene lastnosti so neprecenljivi za razvoj LED zaslonov in izboljšanje tehnologije kamer.

Pot do odkritja kvantnih pik se je začela neodvisno v dveh različnih laboratorijih. Aleksey Yekimov se je poglobil v raziskovanje polprevodniških materialov v steklu. S svojimi poskusi je opazil, da manjši delci bakrovega klorida, vstavljeni v steklo, absorbirajo več modre svetlobe. Ti majhni delci so postali prve odkrite kvantne pike.

Louis E. Brus je medtem preučeval potencial sončne energije za poganjanje kemičnih reakcij. V svojih poskusih je sintetiziral drobne delce polprevodnika, imenovanega kadmijev sulfid. Brus je opazil, da so ti manjši delci pokazali večjo absorpcijo modre svetlobe v primerjavi z večjimi delci. Ta ugotovitev se ujema z odkritjem Jekimova in potrjuje obstoj kvantnih pik.

Raziskovalec Moungi G. Bawendi, nekdanji Brusov študent, je to misijo nadaljeval leta 1993. Bawendi in njegova ekipa so razvili zanesljivo metodo za proizvodnjo kvantnih pik. Z vbrizgavanjem predhodnih kemikalij v segreto topilo so nastali kristali QD, ki jih je bilo mogoče natančno nastaviti na različne velikosti. Ta preboj je omogočil natančen nadzor barv svetlobe, ki jo oddajajo kvantne pike.

V letih od začetnega odkritja so kvantne pike uporabljali v različnih tehnologijah. Zasloni QLED na primer uporabljajo kvantne pike za oddajanje širokega spektra barv, kar omogoča natančnejšo barvno reprodukcijo. Za razliko od običajnih zaslonov LED ponujajo zasloni QLED večji kontrast in živahne barve brez kompromisov glede globine črne barve.

Potencial kvantnih pik sega daleč onkraj zaslonov. Možno je, da imajo lahko pomembno vlogo pri izboljšanju senzorjev kamere, zlasti v slabih svetlobnih pogojih, in pri napredovanju tehnologije infrardečega slikanja. Poleg tega je integracija kvantnih pik v prozorne sončne celice obetavna pri pridobivanju električne energije ob ohranjanju estetske privlačnosti oken.

Pomen kvantnih pik presega njihovo praktično uporabo. Ta prelomna raziskava prikazuje velik vpliv, ki ga ima lahko kvantna znanost na vsakodnevno tehnologijo, pa tudi zapleteno medsebojno delovanje med svetlobo in molekulami, ki vpliva na naše vsakdanje življenje.

