NASA in ISRO združita moči pri proučevanju zemeljskih ekosistemov in podnebnih sprememb

By

NASA in Indijska organizacija za vesoljske raziskave (ISRO) sta napovedali prelomen projekt sodelovanja, znan kot misija NISAR, okrajšava za misijo radarja s sintetično odprtino NASA-ISRO. Namen te skupne misije je zagotoviti celovito razumevanje zemeljskih ekosistemov in njihovega vpliva na podnebne spremembe.

Za razliko od prejšnjih radarskih misij bo NISAR uporabil dve radarski frekvenci, L-pas in S-pas, za zbiranje podrobnih informacij o Zemljinem površju. S kartiranjem gozdnih in močvirnih ekosistemov planeta bo NISAR osvetlil njihovo vlogo v svetovnem ciklu ogljika in nastajanju toplogrednih plinov.

Pričakuje se, da bo datum izstrelitve misije dokončno določen za naslednje leto, prinaša pa edinstveno priložnost za preučevanje Zemljinega okolja v podrobnostih brez primere. S svojo globalno pokritostjo in zmožnostmi hitrega odzivanja bo imel NISAR ključno vlogo pri odzivanju na nesreče z zagotavljanjem podatkov za pomoč pri ocenjevanju in zmanjševanju škode, ki jo povzročijo naravne nevarnosti, kot so potresi.

Poleg tega bo NISAR oblikovalcem politik ponudil dragoceno orodje za reševanje perečega vprašanja podnebnih sprememb. Z zagotavljanjem lahko dostopnih podatkov o zemeljskih ekosistemih bo uradnikom omogočilo oblikovanje akcijskih načrtov in sprejemanje premišljenih odločitev za spopadanje z izzivi, ki jih predstavlja globalno segrevanje.

NASA in ISRO tesno sodelujeta pri misiji NISAR od leta 2014. Nasini prispevki k projektu vključujejo radar s sintetično zaslonko L-pasu, komunikacijski podsistem za znanstvene podatke, sprejemnike GPS in polprevodniški snemalnik. Po drugi strani pa bo ISRO zagotovil avtobus za vesoljsko plovilo, radar S-pasu, nosilno raketo in vse potrebne storitve za izstrelitev.

To sodelovanje med dvema vodilnima vesoljskima agencijama pomeni pomen mednarodnega sodelovanja pri spopadanju z globalnimi izzivi. Z združevanjem strokovnega znanja in virov NASA in ISRO utirata pot za boljše razumevanje zemeljskih ekosistemov in učinkovitejši odziv na podnebne spremembe.

FAQ

Kaj je misija NISAR?

Cilj misije NISAR, ki je rezultat sodelovanja med Naso in ISRO, je preučevanje zemeljskih ekosistemov in njihove vloge pri podnebnih spremembah. Za zbiranje podrobnih informacij o površini planeta bo uporabljal dve radarski frekvenci.

Kaj bo študiral NISAR?

NISAR se bo osredotočil na kartiranje zemeljskih gozdnih in močvirnih ekosistemov ter njihov prispevek k globalnemu ciklu ogljika. Preučeval bo tudi naravne nesreče, kot so potresi in spremembe na Zemljinem površju.

Kakšen je pomen NISAR?

Podatki NISAR bodo zagotovili dragocen vpogled v prizadevanja za odzivanje na nesreče in pomagali ublažiti posledice naravnih nevarnosti. Poleg tega bo oblikovalcem politik pomagal pri ukrepanju za obravnavanje vpliva podnebnih sprememb.