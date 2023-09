Enakonočje in severni sij: spektakularen prikaz

By

Enakonočje, ki je 23. septembra, bi lahko zagotovilo boljše možnosti kot običajno, da bi bili priča osupljivemu prizoru severnega sija, znanega tudi kot aurora borealis. Zemljino magnetno polje in nagib planeta v tem času ustvarjata ugodne pogoje za nastanek te naravne svetlobne predstave. Čeprav nikoli ni dokončnega zagotovila, da bomo videli severni sij, enakonočje verjetnost poveča, namesto da bi jo zagotovilo.

Po mnenju Davida Moora, urednika revije Astronomy Ireland, sta najboljši lokaciji na Irskem za opazovanje severnega sija severna obala Severne Irske in Mayo. Ta območja so idealna zaradi neoviranega pogleda na Atlantski ocean, skupaj z minimalnim svetlobnim onesnaženjem iz mest in mest. Kljub temu, če je nebo jasno, je lahko severni sij viden iz katerega koli dela države.

Pojav severnega sija se začne po tem, ko sončni izbruhi ali izbruhi na soncu v vesolje sprostijo milijarde ton sevanja. Približno dva dni po tem, ko se zgodijo ti sončni izbruhi, atomski delci zadenejo Zemljino atmosfero. Nekateri od teh delcev se ujamejo v zemeljsko magnetno polje in jih vleče proti severnemu in južnemu polu. Ko ti delci trčijo z atomi in molekulami v ozračju, ustvarijo živahne barve, povezane s severnim sijem.

Če želite polno doživeti polarni sij, se morate izogibati luči, ki jih je ustvaril človek. Življenje v mestu bo ponujalo samo pogled na glavne zaslone. Sonce gre skozi cikle aktivnosti vsakih 11 let, vrhunec pa naj bi doseglo leta 2025, zaradi česar je naslednjih nekaj let še posebej primernih za opazovanje severnega sija.

Astronomy Ireland ponuja storitev opozarjanja na polarni sij, ki vsako popoldne objavlja napovedi o razmerah na nebu za prihodnjo noč, vključno z možnostjo opazovanja polarne svetlobe. Luči je mogoče opazovati ob različnih urah ponoči, včasih več ur in včasih le kratek čas.

Medtem ko lahko oblačno nebo ovira izkušnjo gledanja, delci s sonca zadenejo ozračje visoko nad oblaki. Zato je ob jasnem nebu lahko severni sij viden v vsem svojem sijaju.