Znanstveniki na Japonskem opazujejo super težke izotope kisika

Japonski znanstveniki so s prvim opazovanjem super težkih kisikovih izotopov kisik-27 (27O) in kisik-28 (28O) prišli do pomembnega odkritja. Ekipa na Tokijskem inštitutu za tehnologijo in RIKEN je ugotovila, da izotop kisika-28, za katerega se je mislilo, da je še posebej stabilen, ni "dvojna čarovnija", kot so verjeli prej. Odkritje bo prispevalo k izboljšanju našega razumevanja jedrske strukture in lahko vpliva na fiziko nevtronskih zvezd.

Ko jedrski fiziki govorijo o magičnih številih, mislijo na situacijo, ko so atomski nukleoni (protoni in nevtroni) razporejeni tako, da je njegovo jedro nenavadno stabilno. Za atome z določenim številom protonov ali nevtronov, kot so 2, 8, 20, 28, 50, 82 ali 126, je zelo malo verjetno, da bodo zaradi radioaktivnega razpada izgubili energijo.

Koncept magičnega števila je mogoče razložiti z uporabo modela jedrske lupine. Jedra lahko obravnavamo kot večplastne lupine, podobne plasti čebule, pri čemer ima vsaka lupina določeno število "sedežev" za nevtrone ali protone. Ko je lupina napolnjena z nevtroni ali protoni, se šteje za "zaprto". V primeru kisika-16 (16O), ki ima osem protonov in osem nevtronov, je prva lupina napolnjena z dvema nevtronoma, druga lupina pa s šestimi nevtroni, zaradi česar je "dvojno čarobno" jedro.

Izotop kisika-28 je bil kandidat za status dvojne magije, saj ima osem protonov in 20 nevtronov, pri čemer je 20 nevtronov porazdeljenih v tri lupine. Vendar pa so raziskovalci ugotovili, da je energijska vrzel med zadnjima dvema orbitalama nevtronske lupine šibka, kar omogoča mešanje med obema lupinama. Ta erozija lupine ni običajna in je bila za 28O nepričakovana.

Odkritje pomanjkanja "dvojne magije" v kisiku-28 je pomemben razvoj za jedrsko teorijo. Izboljšalo bo naše razumevanje izotopov z velikimi razmerji med nevtroni in protoni ter pomagalo oceniti neznane jedrske interakcije, kot so sile treh nevtronov. Te ugotovitve lahko vplivajo na preučevanje lastnosti nevtronskih zvezd.

