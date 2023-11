Novo odkrita vrsta Mosasaur, imenovana po nordijski morski kači

Znanstveniki so nedavno odkrili novo vrsto mosasavra, starodavnega morskega plazilca, ki je živel pred približno 80 milijoni let. To novo odkrito vrsto so poimenovali Jormungandr walhallaensis po nordijski morski kači iz nordijske mitologije. Ime Jormungandr se nanaša na Midgardsko kačo, mitsko bitje iz nordijskih legend, katerega oče naj bi bil bog prevarant Loki in je bilo sposobno obkrožiti ves svet.

Fosile Jormungandr walhallaensis so našli v bližini Walhalle, mesta v Severni Dakoti, ki izhaja iz Valhalle, velike dvorane junakov v nordijski mitologiji. Raziskovalci verjamejo, da ime odraža nordijsko mitologijo in lokacijo, kjer so bili odkriti fosili.

Sam fosil, znan kot NDGS 10838, je sestavljen iz skoraj celotne lobanje, čeljusti in nekaterih delov okostja, vključno z rebri in vretenci. Mozazaver bi v dolžino meril približno 24 čevljev (7.3 metra) in bi imel vitkejši obraz v primerjavi z drugimi mozazavri.

Čeprav ima Jormungandr walhallaensis podobnosti z drugimi mosasavri, ima tudi edinstvene značilnosti, po katerih se razlikuje od svojih sorodnikov. Struktura lobanje tega mosasaurja je znanstvenikom predstavljala izziv pri njegovem razvrščanju in nakazuje, da je skupina mosasavrov morda bolj raznolika, kot se je prej mislilo.

Odkritje te nove vrste obeta nadaljnje razumevanje evolucije in raznolikosti mozazavrov. Prihodnja odkritja in analiza dodatnih fosilov bi lahko bolj osvetlila položaj Jormungandr walhallaensis v družinskem drevesu mosasaur.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je mosasaur?

O: Mosasavri so bili veliki morski plazilci, ki so jedli meso in so živeli v obdobju pozne krede, pred približno 66 do 85 milijoni let.

V: Kako je Jormungandr walhallaensis dobil ime?

O: Mosasaur je dobil ime po nordijski morski kači Jormungandru iz nordijske mitologije, pa tudi po mestu Walhalla, kjer so našli fosile.

V: Kakšen je pomen tega odkritja?

O: Odkritje Jormungandra walhallaensis prispeva k našemu razumevanju raznolikosti in evolucije mozazavrov v prazgodovini.

V: Katere so edinstvene lastnosti Jormungandr walhallaensis?

O: Jormungandr walhallaensis ima kombinacijo lastnosti iz različnih skupin mosasaur, zaradi česar je razločen in ga je težko razvrstiti.

V: Katere dodatne raziskave so potrebne?

O: Nadaljnje raziskave, vključno z odkritjem dodatnih fosilov, bodo pomagale razjasniti odnos med Jormungandr walhallaensis in drugimi mosasavri ter zagotovile več vpogleda v njegove biološke značilnosti in evolucijski pomen.