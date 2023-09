Vloga nove izvorne celice pri kraniosinostozi: prelomno odkritje

Raziskovalci pri Weill Cornell Medicine so odkrili prej neznano vrsto matičnih celic, ki tvorijo kosti, ki vodi do kraniosinostoze, prezgodnjega zlitja lobanje pri dojenčkih. Kraniosinostoza se pojavi pri približno enem od 2,500 dojenčkov in lahko ovira razvoj možganov, če se ne zdravi kirurško. Ta prelomna študija, objavljena v reviji Nature, osvetljuje nenormalno širjenje posebne vrste matičnih celic, imenovanih matične celice DDR2+.

Skupina raziskovalcev je pregledala miši s skupno mutacijo, povezano s človeško kraniosinostozo, in ugotovila, da ta mutacija sproži nenormalno širjenje izvornih celic DDR2+, kar povzroči prezgodnjo fuzijo lobanje. To odkritje odpira nove možnosti za zdravljenje kraniosinostoze z usmerjanjem in zaviranjem te nenormalne aktivnosti matičnih celic.

Da bi raziskali povezavo med matičnimi celicami, ki tvorijo kosti, in kraniosinostozo, so raziskovalci izdelali miši, pri katerih matične celice CTSK+, ki so bile prej povezane s kraniosinostozo, niso imele enega od genov, odgovornih za njeno delovanje. V nasprotju z njihovimi pričakovanji te mutacije niso aktivirale izvornih celic kalvarije, da bi spojile lobanjske plošče; namesto tega so privedli do izčrpanja teh matičnih celic na šivih. Resnost fuzije je bila povezana z izčrpanostjo teh matičnih celic CTSK+.

Soavtor dr. Matt Greenblatt poudarja potencial tega odkritja z izjavo: "Zdaj lahko začnemo razmišljati o zdravljenju kraniosinostoze ne le s kirurškim posegom, ampak tudi z blokiranjem te nenormalne aktivnosti izvornih celic." Študija odpira možnost razvoja novih zdravljenj, ki obravnavajo temeljni vzrok kraniosinostoze, kar daje upanje dojenčkom in družinam, ki jih to stanje prizadene.

V sorodni študiji, objavljeni v Nature leta 2018, je ista raziskovalna skupina identificirala drugačno vrsto matičnih celic, ki tvorijo kosti, imenovane matične celice CTSK+. To prejšnje odkritje je spodbudilo nadaljnje preiskave vloge teh izvornih celic pri povzročanju kraniosinostoze. Ta nedavna študija temelji na ugotovitvah iz njihovih prejšnjih raziskav in poglablja naše razumevanje zapletenih mehanizmov, na katerih temelji to stanje.

Na splošno ta preboj v razumevanju kraniosinostoze utira pot razvoju ciljnih terapij, ki bi lahko spremenile zdravljenje tega stanja in izboljšale rezultate za prizadete dojenčke.

Viri:

– Narava: [DOI: 10.1038/s41586-023-06526-2]

– NewYork-Presbyterian: [povezava ni navedena]