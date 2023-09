Vloga nenormalnih izvornih celic pri kraniosinostozi

Kraniosinostoza je stanje, ki vključuje prezgodnjo fuzijo vrha lobanje pri dojenčkih. To lahko povzroči nenormalen razvoj možganov, če ga ne zdravimo. Raziskovalci pri Weill Cornell Medicine so izvedli predklinično študijo, da bi bolje razumeli vzroke kraniosinostoze.

Študija, objavljena v reviji Nature, se je osredotočila na eno najpogostejših genskih mutacij, povezanih s kraniosinostozo. Raziskovalci so ugotovili, da ta mutacija povzroči nenormalno širjenje prej neznane vrste izvornih celic, ki tvorijo kosti, imenovanih matične celice DDR2+. Te celice prispevajo k prezgodnjemu zlitju lobanje.

Pred tem so raziskovalci na vrhu lobanje odkrili drugo vrsto matičnih celic, ki tvorijo kosti, znanih kot matične celice CTSK+. Sumili so, da imajo te celice vlogo pri kraniosinostozi. Vendar pa so v tej študiji raziskovalci ugotovili, da je genska mutacija, povezana s kraniosinostozo, povzročila izčrpavanje izvornih celic CTSK+, namesto njihove aktivacije. To jih je vodilo k raziskovanju vloge matičnih celic DDR2+.

Nadaljnji poskusi in analize so razkrili, da so izvorne celice DDR2+ odgovorne za nenormalno spajanje šivov. Te matične celice se nenormalno razmnožujejo, ko matične celice CTSK+, ki običajno zavirajo njihovo proizvodnjo, odmrejo zaradi genske mutacije.

Raziskovalci so pregledali tudi vzorce človeških tkiv iz operacij kraniosinostoze in našli podobne izvorne celice DDR2+ in CTSK+. To poudarja klinični pomen njihovih ugotovitev pri miših.

Na podlagi svojih ugotovitev raziskovalci kažejo, da bi lahko bilo zatiranje proliferacije izvornih celic DDR2+ možno zdravljenje kraniosinostoze. Matične celice CTSK+ dosežejo to zatiranje z izločanjem proteina rastnega faktorja, imenovanega IGF-1. Raziskovalci špekulirajo, da bi posnemanje teh metod lahko pomagalo preprečiti nenormalno fuzijo lobanje.

Študija odpira nove možnosti za zdravljenje kraniosinostoze, kar lahko zmanjša potrebo po večkratnih operacijah. Prihodnje raziskave se bodo osredotočile na prepoznavanje drugih vrst izvornih celic, ki tvorijo kosti v lobanji, in nadaljnje razumevanje zapletenosti tega stanja.

