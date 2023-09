Obetavna terapija za ublažitev izgube kosti v vesolju in na Zemlji

Raziskovalci na kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA) so razvili terapijo, ki je obetavna pri zmanjševanju izgube kostne mase zaradi dolgotrajnih potovanj v vesolje, pa tudi degeneracije mišično-skeletnega sistema na Zemlji. Mikrogravitacija, ki jo doživljajo astronavti v vesolju, povzroča 12-krat večjo izgubo kosti kot na Zemlji, kar ogroža zdravje skeleta. Ekipa UCLA je raziskala, ali lahko sistemska dostava NELL-podobne molekule-1 (NELL-1) pomaga ublažiti to izgubo kosti.

NELL-1 je beljakovina, ki je ključna za razvoj kosti in vzdrževanje gostote. Raziskovalci so povečali terapevtski potencial NELL-1 s podaljšanjem njegove razpolovne dobe in ustvarjanjem "pametne" molekule, ki specifično cilja na kostna tkiva, ne da bi povzročila škodljive učinke. Ugotovitve, objavljene v reviji 'npj Microgravity', so pokazale, da je nova molekula, znana kot BP-NELL-PEG, pokazala vrhunsko specifičnost za kostno tkivo, ne da bi povzročila opazne škodljive učinke.

Po mnenju Chia Sooja iz UCLA so te ugotovitve izjemno obetavne za prihodnost raziskovanja vesolja, pa tudi za boj proti izgubi kosti in propadanju mišično-skeletnega sistema na Zemlji. Kang Ting z inštituta Forsyth je dodal, da bi lahko bil BP-NELL-PEG obetavno orodje, ko konvencionalna vadba odpornosti ni izvedljiva zaradi poškodb ali drugih dejavnikov.

Da bi testirali terapijo v realnih vesoljskih pogojih, so raziskovalci izvedli študijo z uporabo miši. Polovica miši je preživela dolgih devet tednov v mikrogravitaciji, da bi simulirala dolgotrajno vesoljsko potovanje. Drugo polovico so vrnili na Zemljo po 4.5 tednih. Obe skupini sta bili zdravljeni bodisi z BP-NELL-PEG bodisi s kontrolno snovjo. Rezultati so pokazali, da se je pri miših, zdravljenih z BP-NELL-PEG, znatno povečala tvorba kosti. Poleg tega ni bilo nobenih očitnih škodljivih učinkov na zdravje, opaženih pri miših, zdravljenih v vesolju in na Zemlji.

Ta terapija nima le potenciala za prihodnje vesoljske misije, ampak ponuja tudi potencialno zdravljenje za bolnike, ki trpijo zaradi ekstremne osteoporoze in drugih bolezni, povezanih s kostmi na Zemlji. Potrebne so nadaljnje študije na ljudeh, da potrdimo te ugotovitve in v celoti raziščemo terapevtske koristi BP-NELL-PEG.

Viri:

– Univerza v Kaliforniji, Los Angeles

– Inštitut Forsyth

– npj Mikrogravitacija