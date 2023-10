Manjkajoči prehodni fosili v predkambriju: dodatni dokazi proti Darwinovi evoluciji

Nenaden pojav raznolikih živalskih vrst med kambrijsko eksplozijo je dolgo časa predstavljal izziv za Darwinovo evolucijo. Po tej teoriji naj bi kompleksne biološke novosti nastajale postopoma skozi čas s številnimi vmesnimi oblikami. Vendar pa v poznih predkambrijskih plasteh pred kambrijsko eksplozijo niso našli nobenih prehodnih fosilov. Ediakarsko obdobje, ki obsega konec predkambrija, sicer vsebuje zapletene makrofosile, vendar je njihov odnos do kasnejšega kambrijskega živalskega tipa še vedno sporen.

Sam Charles Darwin je to priznal kot resen ugovor svoji teoriji, saj je opozoril na pomanjkanje zapisov iz obsežnih prvotnih obdobij pred kambrijskim stratumom. Najpogostejša razlaga za to odsotnost je nepopolnost fosilnih zapisov, kar nakazuje, da so živalski predniki morali obstajati, vendar jih ni bilo zlahka ohraniti zaradi njihove majhnosti in mehkega telesa. Vendar pa je bila ta hipoteza o artefaktu ovržena z nedavnimi odkritji ediakarskih fosilnih nahajališč, ki bi lahko omogočila ohranitev predhodnikov majhnih živali z mehkim telesom. Namesto tega so te lokacije prinesle le fosilne alge in nekaj problematičnih organizmov.

Nedavna študija, objavljena v Trendi v ekologiji in evoluciji, dodaja dodatne dokaze proti hipotezi o artefaktu. Paleontologi pod vodstvom Dereka Briggsa so primerjali procese fosilizacije in geologijo predkambrijskih in kambrijskih plasti ter ugotovili popolno odsotnost živali v predkambrijskih plasteh, primernih za ohranitev. Predlagajo mehko najvišjo omejitev za starost živali pred 789 milijoni let. Pogoji tipa Burgess Shale, ki so bili predlagani kot okolje, ugodno za zgodnjo ohranitev živali, niso bili povezani s fosilnimi biotami izpred 789 milijonov let ali več.

Avtorji študije namigujejo, da kriogenska vrzel v izjemno ohranjenih biotah lahko pojasni nenaden pojav živali pozneje. Vendar se zdi, da ta razlaga spregleda nasprotujoče si dokaze, vključno z odsotnostjo nespornih metazojskih ali dvostranskih živali v tem času. Poleg tega so druge študije postavile največjo omejitev za prve živali v še mlajši starosti, bližje začetku kambrija.

Te ugotovitve izpodbijajo gradualistične predpostavke Darwinove evolucije in so v nasprotju z datiranjem, ki ga predlagajo študije molekularne ure. Za evolucijske biologe je pomembno, da priznajo in obravnavajo pomembna odstopanja med empiričnimi podatki in temeljnimi napovedmi njihove teorije.