Potovanje na asteroid 16 Psyche: raziskovanje rojstva sončnega sistema

Nedavna astronomska fotografija je pritegnila pozornost tako znanstvenikov kot vesoljskih navdušencev. Slika prikazuje majhno zbirko gramoza v kovinski posodi, vendar je izjemno to, da ta gramoz izvira iz asteroida. Kot ostanki prvotnega materiala iz rojstva Osončja ima ta vzorec pomembno znanstveno vrednost. Zdaj se novo vesoljsko plovilo podaja na misijo raziskovanja drugega asteroida, znanega kot 16 Psyche, ki je sestavljen predvsem iz železa in sorodnih kovin.

Nastanek sončnega sistema je bil dramatičen in zapleten proces. Prašni delci v oblaku, ki je rodil Sonce in planete, so se začeli združevati in tvoriti kepe. Te kepe so včasih zrasle tako, da so se prilepile na druge kepe, vendar so trki pri velikih hitrostih povzročili tudi, da so razpadle na prod in prah. Občasni trki so vključevali večja telesa, na primer, ko je Zemlja nastajala in jo je zadel predmet velikosti Marsa. Ostanki tega trka so na koncu privedli do nastanka Zemlje in Lune.

Ko je material trčil v rastoče nebesno telo, je ogromna količina proizvedene energije sprostila obilne količine toplote. Posledica tega je bila staljena kamnina, ki se je v milijardah let postopoma ohlajala. Celo do danes je jedro Zemlje vroče in delno staljeno. Nekaj ​​te toplote izvira iz nastajanja planeta, ostalo pa izhaja iz razpada radioaktivnih elementov. Prah, ki je oblikoval planete, je bil sestavljen iz različnih kamnitih mineralov, ledu, železa, niklja in sorodnih kovin, skupaj s sledovi težkih elementov, vključno z radioaktivnimi.

Prisotnost železa in njegovih sorodnikov v oblakih vesoljskega prahu je posledica proizvodnje energije v zvezdah. Ti elementi so končna točka fuzijskih reakcij v zvezdah, ki zahtevajo ogromno energije, da proizvedejo karkoli zunaj njih. Posledično, ko se zvezde zrušijo in eksplodirajo, sprostijo železo in druge težke elemente v vesolje. Posledica tega procesa je nastanek težjih elementov, kot so zlato, srebro, svinec in različni radioaktivni izotopi.

Ko se oblikuje nov planet, se mešanica staljenih materialov ne združuje zlahka. Lažji minerali, kot sta silicij in aluminij, se dvignejo na površje planeta, medtem ko se težje železo, magnezij in sorodne kovine potopijo proti sredini. V primeru uničujočega trka z drugim planetom je možno, da kovinsko jedro preživi in ​​postane asteroid. Takšen asteroid bi bil sestavljen predvsem iz niklja in železa, skupaj z majhnimi količinami drugih težkih elementov.

Obstajata dva pomembna razloga, zakaj je zanimivo preučevanje asteroida iz niklja/železa, kot je 16 Psyche. Prvič, ponuja dostopen vzorec nedosegljivega jedra Zemlje in ponuja dragocen vpogled v nastanek našega sveta in drugih kamnitih planetov. Drugič, ko si ljudje prizadevajo vzpostaviti oporišča na Luni in drugih nebesnih telesih, postane ključnega pomena imeti takoj na voljo osnovne vire. Medtem ko je voda v vesolju široko dostopna, so gradbeni materiali, kot je jeklo, težki in okorni za transport z Zemlje. Zato bi iskanje teh virov na mestu znatno poenostavilo prihodnje vesoljske misije in zmanjšalo stroške.

S poglabljanjem v sestavo in značilnosti asteroidov, kot je 16 Psyche, znanstveniki razkrivajo skrivnosti rojstva sončnega sistema in utirajo pot za prihodnje raziskovanje vesolja in prizadevanja za kolonizacijo.

Viri:

– Ken Tapping, astronom na radijskem astrofizičnem observatoriju Dominion v Pentictonu.