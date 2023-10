Prihodnost podnebnih sprememb in prehranska varnost: skupni vesoljski projekt

Sredi perečih svetovnih vprašanj podnebnih sprememb in prehranske varnosti se Združeni arabski emirati (ZAE), Združene države (ZDA), Indija in Izrael lotevajo inovativnega vesoljskega projekta, ki lahko oblikuje svetovni odziv na te izzive. Namen te skupne pobude, znane kot I2U2, je zagotoviti ogromne količine znanstvenih podatkov, ki bodo državam pomagali pri ublažitvi učinkov globalnega segrevanja in reševanju negotove preskrbe s hrano.

Projekt, ki temelji na načelu odprtega dostopa do znanstvenih informacij, želi spodbujati mednarodno sodelovanje in naložbene priložnosti. Z izkoriščanjem vesoljskih opazovalnih podatkov in zmogljivosti štirih partnerskih držav želi projekt ustvariti edinstveno orodje za oblikovalce politik, institucije in podjetnike za spopadanje z izzivi okolja in podnebnih sprememb.

Čeprav so določene podrobnosti še v razvoju, je cilj projekta deliti in analizirati podatke s skupno izjavo. Ta skupna prizadevanja predstavljajo pomembno priložnost za skupen boj proti podnebni krizi. Preko I2U2 so partnerske države že začele raziskovati nove poti za podjetništvo in inovacije. Ta prizadevanja so privedla do sporazumov, ki spodbujajo vesoljsko sodelovanje in so odprla vrata za poglobljene trgovinske in poslovne odnose med vpletenimi državami.

Poleg tega imajo ZAE ključno vlogo pri napredovanju raziskovanja vesolja. Potem ko so ZAE leta 2019 na Mednarodno vesoljsko postajo poslali svojega prvega astronavta Hazza Al Mansourija in leta 2020 uspešno izstrelili sondo Hope na Mars, še naprej veliko vlagajo v svoj vesoljski program. Emiratski astronavt Sultan Al Neyadi se je nedavno vrnil s šestmesečne misije na ISS in tako postal prva oseba iz arabskega sveta, ki je izvedla vesoljski sprehod. Združeni arabski emirati nameravajo v naslednjem desetletju dodatno povečati svoje vesoljske zmogljivosti z znatnimi naložbami v višini več kot 3 milijard Dh (816 milijonov USD) v zasebni vesoljski sektor.

Poleg vesoljskega projekta so ZAE in ZDA sodelovali pri misiji kmetijskih inovacij (Aim for Climate), ki se osredotoča na podnebno pametno kmetijstvo in inovacije prehranskih sistemov. Namen te skupne pobude je obravnavati vpliv podnebnih sprememb na svetovno lakoto z mobilizacijo naložb v trajnostne kmetijske prakse.

Na splošno projekt I2U2 poudarja potencial mednarodnega sodelovanja pri reševanju nujnih vprašanj podnebnih sprememb in prehranske varnosti. Z izkoriščanjem zmogljivosti vesoljske tehnologije lahko ta pobuda spremeni način, kako se države odzivajo na okoljske izzive.