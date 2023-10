Nova spoznanja o nastanku zgodnjih galaksij

By

Raziskovalci so dosegli pomemben napredek pri razumevanju nastanka zgodnjih galaksij z uporabo prelomne računalniške simulacije. Simulacija, ki se tesno ujema z opazovanji vesoljskega teleskopa Jamesa Webba (JWST), osvetljuje zapletenost zgodnjega vesolja in izziva naše prejšnje razumevanje.

Za razliko od prejšnjih opazovanj, ki so namigovala na odstopanja v našem razumevanju zgodnjega nastajanja galaksij, nova simulacija zagotavlja natančnejšo predstavitev začetka vesolja. Skupina raziskovalcev z univerze Maynooth na Irskem in tehnološkega inštituta Georgia v Združenih državah Amerike svojo simulacijo imenuje "renesančne simulacije". Ti zelo sofisticirani računalniški modeli sledijo nastanku galaksij v zgodnjem vesolju, pri čemer upoštevajo vlogo temne snovi in ​​nastanek prvih zvezd.

Eden pomembnih vidikov simulacije je njena zmožnost razreševanja zelo majhnih grudic temne snovi in ​​sledenja njihovemu sestavljanju v haloje temne snovi, ki nato gostijo galaksije. Simulacija tudi natančno modelira nastanek najzgodnejših zvezd, znanih kot zvezde populacije III, za katere se pričakuje, da bodo svetlejše in masivnejše od današnjih zvezd.

Vodilni avtor Joe M. McCaffrey, dr. študent na Maynoothovem oddelku za teoretično fiziko, poudarja pomen teh simulacij in pravi: "Pokazali smo, da so te simulacije ključne za razumevanje našega izvora v vesolju." McCaffrey in njegova ekipa upajo, da bodo z istimi simulacijami nadalje raziskali rast ogromnih črnih lukenj v zgodnjem vesolju.

Dr. John Regan, izredni profesor na Maynoothovem oddelku za teoretično fiziko, komentira vpliv JWST na naše razumevanje zgodnjega vesolja in pravi: »JWST je revolucioniral naše razumevanje zgodnjega vesolja. Z njegovo neverjetno močjo lahko sedaj vidimo vesolje, kakršno je bilo le nekaj sto milijonov let po velikem poku – čas, ko je bilo vesolje manj kot 1 % svoje trenutne starosti.”

Ugotovitve te raziskave zagotavljajo ključen vpogled v nastanek in razvoj zgodnjih galaksij in bodo usmerjale prihodnje teoretične modele. Z združevanjem opazovalnih podatkov iz JWST z naprednimi računalniškimi simulacijami lahko znanstveniki zdaj razvozlajo skrivnosti zgodnjega vesolja na načine, ki so bili nekoč nemogoči.

