Odkritje v Zahodni Avstraliji lahko vodi do novih nahajališč rožnatih diamantov

Raziskovalci, ki preučujejo nahajališče diamantov Argyle v Zahodni Avstraliji, so prišli do pomembnega odkritja, ki bi lahko odkrilo nova nahajališča zelo iskanih rožnatih diamantov, kaže študija, objavljena v reviji Nature Communications. Rudnik diamantov Argyle, ki je zdaj zaprt, je bil vir 90 % barvnih dragih kamnov na svetu. Rožnati diamanti najvišje kakovosti lahko dosežejo desetine milijonov dolarjev.

Z uporabo laserjev za analizo mineralov in kamnin, pridobljenih iz nahajališča Argyle, so raziskovalci ugotovili, da je mesto, kjer so nastali rožnati diamanti, povezano z razpadom starodavne superceline, imenovane Nuna, ki se je zgodil pred približno 1.3 milijarde let. Območje, kjer je rudnik, se je med tem razpadom raztegnilo, kar je povzročilo vrzeli v zemeljski skorji, ki so omogočile, da je magma potovala na površje in s seboj prinesla rožnate diamante.

Tradicionalno nahajališča diamantov najdemo v vulkanskih kamninah sredi starodavnih celin. Da pa imajo diamanti rožnato ali rdečo barvo, morajo biti podvrženi intenzivnim silam trkov tektonskih plošč, ki spremenijo njihove kristalne strukture. Trčenje Zahodne Avstralije in Severne Avstralije pred približno 1.8 milijarde let je povzročilo preoblikovanje brezbarvnih diamantov v rožnate diamante globoko pod zemeljsko skorjo.

Raziskovalna skupina je odkrila, da so usedline Argyle stare 1.3 milijarde let, kar kaže, da so nastale med razpadom superceline Nuna. Študija nakazuje, da bi stičišča starodavnih celin, nastala med razpadom superkontinentov, lahko igrala ključno vlogo pri nastanku nahajališč rožnatih diamantov. Ta ugotovitev bi lahko vodila raziskovalna prizadevanja pri iskanju novih vulkanov z rožnatimi diamanti, kar bi lahko vodilo do odkritja podobnih nahajališč v Avstraliji in drugih delih sveta.

Če povzamemo, raziskovalci, ki preučujejo nahajališče diamantov Argyle v zahodni Avstraliji, so ugotovili geološke pogoje, potrebne za nastanek rožnatih diamantov. Razpad starodavne superceline Nuna je ustvaril vrzeli v zemeljski skorji, ki so magmi omogočile, da na površje odnese rožnate diamante. Odkritje nakazuje, da so stičišča starodavnih celin morda ključ do iskanja novih nahajališč rožnatih diamantov.