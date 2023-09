Pink Diamond Discovery ponuja vpogled v proces nastajanja

Raziskovalci, ki preučujejo nahajališče diamantov Argyle v Zahodni Avstraliji, so glede na študijo, objavljeno v reviji Nature Communications, pridobili nove vpoglede v nastanek rožnatih diamantov in drugih barvnih različic. Rudnik Argyle, v katerem je bilo 90 % roza diamantov na svetu, je zdaj zaprt, zaradi česar so ti dragulji še bolj redki in dragoceni. Brušeni roza diamanti najvišje kakovosti lahko dosežejo cene v desetinah milijonov dolarjev.

Študija se je osredotočila na razumevanje geoloških pogojev, potrebnih za nastanek rožnatih diamantov. Z analizo vzorcev iz rudnika Argyle so znanstveniki lahko identificirali posebne pogoje, potrebne za razvoj teh redkih draguljev. To znanje bi lahko vodilo do odkritja novih nahajališč rožnatih diamantov na drugih območjih.

Rožnati diamanti nastajajo pod ekstremnim pritiskom in visokimi temperaturami globoko v Zemljinem plašču. Sestavljeni so iz čistega ogljika, tako kot beli diamanti, vendar njihova edinstvena barva izhaja iz prisotnosti redke atomske strukture, ki absorbira zeleno svetlobo. Natančen proces, kako rožnati diamanti pridobijo svojo barvo, je še vedno v veliki meri uganka, toda ta nedavna raziskava pripelje znanstvenike bližje razkritju enigme.

Rudnik Argyle je s svojimi ogromnimi zalogami rožnatih diamantov že več desetletij pomemben vir teh dragocenih dragih kamnov. Njegovo zaprtje novembra 2020 je pomenilo konec obdobja za industrijo diamantov, kar je povečalo zaželenost in vrednost obstoječih rožnatih diamantov.

Čeprav študija ponuja pomemben vpogled v proces oblikovanja rožnatih diamantov, so potrebne nadaljnje raziskave, da bi v celoti razumeli pogoje, potrebne za njihov nastanek. Kljub temu to odkritje prinaša novo upanje za prihodnje odkritje nahajališč rožnatih diamantov drugod po svetu.

