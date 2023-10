Nove raziskave razkrivajo, da so morske bakterije ob vrnitvi v ocean izgubile bičke in druge lastnosti

Nedavna študija, ki jo je opravil Združeni inštitut za genom ameriškega ministrstva za energijo v sodelovanju z raziskovalci z Univerze v Nevadi v Las Vegasu, je odkrila presenetljive ugotovitve o bakterijah iz vrste Chloroflexota. Za te bakterije, ki so znane po svoji sposobnosti razgradnje onesnaževal in recikliranja ogljika, je bilo ugotovljeno, da imajo bičke v vročih vrelcih, vendar so to lastnost izgubile, ko so se razvile v morsko okolje pred več sto milijoni let.

Raziskovalci so se posebej osredotočili na razred znotraj Chloroflexota, imenovan Dehalococcoidia, ki ima sposobnost razgradnje škodljivih kemikalij v pesticidih in hladilnih sredstvih. Z genomskim in metagenomskim sekvenciranjem so odkrili, da ima Dehalococcoidia, ki živi v vročih izvirih, flagele, značilnost, ki prej ni bila znana pri Chloroflexoti. Nasprotno pa njihovi dvojniki, ki živijo v oceanu, niso imeli bičkov, kar kaže na to, da so se te strukture izgubile med evolucijsko prilagoditvijo na morsko okolje.

Študija je razkrila tudi druge presenetljive lastnosti Dehalococcoidia vročega izvira. Nekatere od teh lastnosti so izginile v bakterijah, ki so se razvile za življenje v oceanu, medtem ko so ostanki drugih lastnosti ostali. Na primer, tako vroči izvir kot Dehalococcoidia, ki živi v oceanu, sta pokazali izgubo celičnih sten in kompleksen vzorec evolucije genov, povezanih z uživanjem rastlinskih spojin. To nakazuje, da se te bakterije pri razgradnji rastlinskega materiala verjetno zanašajo na sodelovanje z drugimi mikroorganizmi v svoji skupnosti.

Poleg tega so raziskovalci odkrili, da ima Dehalococcoidia vročega izvira encime za sintetiziranje ali razgradnjo rastlinskih hormonov, kar kaže na to, da imajo njihovi primerki, ki živijo na kopnem, možnost manipuliranja z rastjo rastlin.

Razumevanje evolucijske zgodovine in edinstvenih značilnosti bakterij Chloroflexota bi lahko imelo pomembne posledice za inženiring mikroorganizmov za aplikacije, kot je proizvodnja biogoriv. Z izkoriščanjem njihovih raznolikih presnovnih zmožnosti bodo znanstveniki morda lahko razvili bolj trajnostne in učinkovite procese v različnih panogah.

Nadaljnje študije o teh bakterijah bi lahko osvetlile potencialno uporabo mikrobnih procesov pri proizvodnji biogoriv in drugih trajnostnih aplikacijah.

Vir: Marike Palmer et al, Thermophilic Dehalococcoidia z nenavadnimi lastnostmi osvetljujejo nepričakovano preteklost, The ISME Journal (2023).