Raziskovanje avtokatalitičnih ciklov: k razumevanju izvora življenja

Avtokataliza igra ključno vlogo pri replikaciji in trajnosti življenja. Skupina znanstvenikov z Univerze Wisconsin-Madison je izvedla študijo, da bi razumela temeljna načela, na katerih temelji avtokataliza, in njene možne posledice za iskanje življenja zunaj Zemlje.

Avtokataliza se nanaša na kemično reakcijo, kjer produkt reakcije deluje kot katalizator za isto reakcijo. Z drugimi besedami, reakcija je samozadostna in samopromocijska. Raziskovalci so se posebej osredotočili na razred avtokatalitskih ciklov, imenovanih avtokatalitični cikli, ki temeljijo na kompoporcioniranju (CompACs).

Raziskovalci najprej opredelijo koncept sorazmernosti v CompAC. Proporcioniranje vključuje reakcijo med oksidirano obliko elementa ali spojine, označeno kot MHi, in reducirano obliko, označeno kot MLo, kar povzroči nastanek dveh vmesnih stanj MMed in povezanih odpadnih produktov, označenih kot XComp,M. Stehiometrija te reakcije se lahko spreminja, v nekaterih primerih pa so lahko vključene tudi dodatne vrste hrane.

Ekipa nato razišče dva pomožna procesa, ki se lahko pojavita v CompAC-jih: oksidativni in reduktivni pomožni procesi. Oksidativni proces uporablja oksidant za pretvorbo MMed v MHi, kar vodi do tvorbe oksidativnega CompAC. Po drugi strani pa redukcijski proces vključuje redukcijsko sredstvo, ki reducira MMed na MLo in tvori reduktivni CompAC.

Da bi bolje razumeli te cikle, so raziskovalci barvno kodirali različne komponente. Podčrtani so avtokatalizatorji, ki igrajo ključno vlogo v ciklih. M-ji v vmesnem stanju so označeni z vijolično, rdečo in zlato barvo, da predstavljajo njihova najbolj oksidirana, vmesna in najbolj reducirana stanja. Oksidant in reducent, ki sodelujeta v pomožnih procesih, sta označena z modro oziroma zeleno.

Razumevanje principov avtokatalitskih ciklov ne osvetljuje le kompleksnosti življenja na Zemlji, temveč zagotavlja tudi dragocen vpogled v morebitne pogoje, potrebne za nastanek življenja drugje v vesolju. Z določitvijo najverjetnejših pogojev za avtokatalizo lahko znanstveniki svoje iskanje življenja usmerijo na planete, ki imajo podobne lastnosti in potencial za samozadostne kemične reakcije.

Ta raziskava prispeva k nenehnemu raziskovanju izvora življenja in možnosti iskanja nezemeljskih oblik življenja. Z razširitvijo našega znanja o temeljnih načelih, na katerih temelji razmnoževanje in trajnost življenja, smo korak bližje razkritju skrivnosti vesolja.

