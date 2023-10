Astronomi pridobijo nov vpogled v sončevo magnetno polje

By

Skupina mednarodnih znanstvenikov, vključno z raziskovalci z Univerze Sheffield v Združenem kraljestvu, je naredila pomemben preboj v razumevanju Sončevega magnetnega polja. Z uporabo podatkov, zbranih s solarnega teleskopa Daniel K. Inouye (DKIST) na Havajih, najmočnejšega sončnega teleskopa na svetu, so znanstveniki lahko pridobili podrobnosti brez primere o magnetnem polju Sončeve "mirne" površine. Ti podatki vplivajo na naše razumevanje prenosa energije med različnimi plastmi Sonca in lahko pomagajo razložiti, zakaj je najbolj zunanja plast, znana kot korona, stokrat bolj vroča od površine.

Ena od ključnih ugotovitev opazovanj je odkritje kače podobnega vzorca v magnetnem polju spodnje sončne atmosfere, znane tudi kot kromosfera. Ta vzorec je ključen za naše razumevanje energijskih pojavov, ki se pojavljajo na Soncu, kot je segrevanje sončne plazme na milijone Kelvinov in pojav močnih eksplozij, znanih kot koronalni izbruhi mase (CME). Raziskovalci verjamejo, da zapletene manjše spremembe v smeri magnetnega polja, skladne s kačjim vzorcem, kažejo na proces, imenovan magnetna ponovna povezava, kjer nasprotna magnetna polja medsebojno delujejo in sproščajo energijo.

Predhodne raziskave temperaturnih razlik med korono in površino so se osredotočale na sončne pege, velika in močno magnetna področja na površini Sonca. Vendar pa je trenutna študija razkrila zapletenost orientacije magnetnega polja v tako imenovanem "tihem soncu", ki je prekrito z manjšimi konvektivnimi celicami, znanimi kot granule. Te granule vsebujejo šibkejša, a bolj dinamična magnetna polja, ki lahko igrajo vlogo pri uravnoteženju energetskega proračuna kromosfere.

DKIST, slovesno odprt leta 2022, je znanstvenikom zagotovil zmogljivosti opazovanja Sonca brez primere. Omogoča jim opazovanje sončnih značilnosti z osupljivo stopnjo podrobnosti, podobno kot bi videli majhen kovanec s precejšnje razdalje. Teleskop je rezultat sodelovanja različnih institucij, vključno z Queen's University Belfast, National Solar Observatory, Max Planck Institute for Solar System Research in Eötvös Loránd University.

Z osvetlitvijo kompleksne narave Sončevega magnetnega polja nas ta raziskava pripelje korak bližje celovitemu razumevanju naše zvezde, ki daje življenje.

Viri:

– Univerza v Sheffieldu

- Queen's University Belfast

– Nacionalni sončni observatorij

Opredelitve:

– Magnetna ponovna povezava: proces, pri katerem nasprotna magnetna polja medsebojno delujejo in sproščajo energijo.

– Koronalni izbruhi mase (CME): Močne eksplozije, ki se zgodijo v Sončevi koroni, pri čemer se sprosti velikanska količina plazme in elektromagnetnega sevanja.

