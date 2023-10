Astronomi pridobijo nov vpogled v sončevo magnetno polje z uporabo vrhunskega sončnega teleskopa

By

Astronomi so znatno napredovali pri razkrivanju skrivnosti Sončevega magnetnega polja, zahvaljujoč revolucionarnim podatkom, zbranim s sončnim teleskopom Daniel K. Inouye (DKIST) na Havajih. Ta močan sončni teleskop, ki ga upravlja ameriška nacionalna znanstvena fundacija (NSF), je zagotovil najbolj podrobne predstavitve sončnega magnetnega polja doslej.

Ena od ključnih ugotovitev iz podatkov je odkritje serpentinaste ali kačaste topologije v magnetnem polju »mirne« površine Sonca, znane tudi kot kromosfera. Ta nov vpogled v geometrijo magnetnega polja je ključen za razumevanje energijskih pojavov, ki poganjajo dinamiko plazme v sončni atmosferi.

Raziskovalci, vključno z znanstveniki z Univerze v Sheffieldu v Združenem kraljestvu, verjamejo, da lahko ti podatki pomagajo rešiti dolgoletno uganko v astrofiziki: drastična razlika v temperaturah med najbolj oddaljeno plastjo Sonca, znano kot korona, in njegovo površino, fotosfero. Korona je stokrat bolj vroča od fotosfere, kar je v nasprotju s pričakovanji.

Kačam podoben vzorec v magnetnem polju lahko igra vlogo pri energiziranju sončne plazme do temperatur na milijone Kelvinov. Ta magnetna polja naj bi bila odgovorna tudi za največje eksplozije v sončnem sistemu, znane kot koronalni izbruhi mase (CME).

Prej se je večina raziskav toplotnih variacij med korono in fotosfero osredotočala na sončne pege, velika in močno magnetna področja na površini Sonca. Vendar nove ugotovitve poudarjajo pomen preučevanja "tihega sonca" in njegovih konvektivnih celic, imenovanih "granule", ki skrivajo šibkejša, a bolj dinamična magnetna polja.

Neverjetna moč ločljivosti DKIST je raziskovalcem omogočila zaznavanje kompleksnih variacij v smeri magnetnega polja, kar kaže na pojav magnetne ponovne povezave. Ta proces vključuje dve magnetni polji, ki kažeta v nasprotni smeri, medsebojno delujeta in sproščata energijo, ki prispeva k segrevanju Sončeve atmosfere.

Raziskava, ki jo je izvedla mednarodna skupina znanstvenikov, vključno s tistimi iz Queen's University Belfast, Nacionalnega sončnega observatorija NSF in Inštituta Max Planck za raziskave sončnega sistema v Nemčiji, je bila objavljena v Astrophysical Journal Letters.

Ta odkritje predstavlja pomemben korak k razumevanju delovanja naše zvezde, ki daje življenje, Sonca. Sončni teleskop DKIST je odprl nove poti v sončni fiziki in zagotovil fascinantne rezultate, ki so vzbudili navdušenje med znanstveniki iz različnih institucij.

Vir: Univerza v Sheffieldu, Svet za znanost in tehnologijo, Queen's University Belfast.