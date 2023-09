Microcombs: sprostitev potenciala visokozmogljivih laserjev

Raziskovalci s tehnološke univerze Chalmers na Švedskem so dosegli pomemben preboj pri razvoju mikroglavnikov, ki so jih naredili desetkrat bolj učinkovite in odprli vrata novim odkritjem na področju raziskovanja vesolja in zdravstvenega varstva. Mikroglavki, ki so v bistvu ravnila iz svetlobe, imajo potencial za revolucijo na različnih področjih zaradi svoje zmožnosti natančnega merjenja frekvenc.

Mikroglavnik deluje tako, da z laserjem pošilja fotone, ki krožijo znotraj mikroresonatorja in delijo svetlobo na širok razpon frekvenc. Te frekvence so medsebojno postavljene in ustvarjajo novo vrsto svetlobnega vira z več frekvencami v sozvočju, podobno kot laserji.

Uporabe mikroglavnikov so široke, od kalibracijskih instrumentov, ki se uporabljajo pri iskanju eksoplanetov, do spremljanja zdravja z analizo vzorcev izdihanega zraka. Vendar so se prejšnji mikroglavniki soočali z omejitvami glede učinkovitosti, kar jim je preprečilo, da bi uresničili svoj polni potencial.

Raziskovalci na Univerzi Chalmers so to omejitev presegli z razvojem metode, ki poveča moč laserja mikroglavnika za desetkrat in dvigne njegovo učinkovitost z okoli 1 odstotka na več kot 50 odstotkov. Ta metoda vključuje uporabo dveh mikroresonatorjev, ki skupaj izboljšata delovanje mikroglavnika.

Ta preboj je pomemben, ker prinaša visoko zmogljivo lasersko tehnologijo na širši nabor trgov. Na primer, mikroglavnike je mogoče uporabiti v modulih lidar za avtonomna vozila, satelite GPS, brezpilotna letala za zaznavanje okolja in podatkovne centre za aplikacije umetne inteligence, ki zahtevajo pasovno širino.

Povečana učinkovitost in moč mikroglavnikov lahko pospešita napredek pri raziskovanju vesolja, zdravstvenem varstvu in različnih drugih industrijah. Ta raziskava utira pot nadaljnjemu razvoju laserske tehnologije in prikazuje zmožnosti mikroglavnikov, ki spreminjajo igro.

Viri:

– Tehnološka univerza Chalmers. "Chalmersovi raziskovalci izdelajo mikroglavnik, ki bi lahko utrl pot novim tehnologijam." ScienceDaily. ScienceDaily, 11. marec 2021.

– Slika Wokandapix iz Pixabaya