Nova gravitacijska analiza Marsa podpira obstoj starodavnega oceana

Nedavna študija, ki jo je vodil profesor Jaroslav Klokočník z Astronomskega inštituta Češke akademije znanosti, je uporabila novo metodo analize Marsove gravitacijske sile, da bi zagotovila nadaljnje dokaze za obstoj severnega Marsovega paleo-oceana. Raziskava, objavljena v reviji Icarus, razširja prejšnje pristope in ponuja podrobnejše razumevanje obsega starodavnega oceana.

Ugotovitve študije imajo pomembne posledice za iskanje vode na Marsu in potencial za preteklo ali sedanje življenje na planetu. Raziskovalci ugotavljajo, da je to tehniko gravitacijske analize mogoče uporabiti v različnih disciplinah, kot so geologija, geofizika, hidrologija in glaciologija, kar zagotavlja dragocen vpogled v nebesno telo.

Tradicionalni pristop k kartiranju planetarne površine, ki temelji samo na gravitacijskih anomalijah, so presegli avtorji, ki so predstavili nov proces, ki je analiziral gravitacijske vidike, izračunane iz meritev gravitacijskih anomalij. Ti gravitacijski vidiki ponujajo matematično karakterizacijo gravitacijskih sil, ki jih izvajajo različne površinske značilnosti na Marsu, kot so gore in jarki.

Za podporo svoji analizi so raziskovalci uporabili topografske podatke, pridobljene z instrumentom Mars Orbital Laser Altimeter na krovu Nasinega Mars Global Surveyorja. Instrument je 4 leta in pol kartografiral planet in zagotovil ključne informacije za razumevanje površja Marsa.

Prejšnje delo profesorja Klokočníka je prav tako uporabilo to tehniko gravitacijske analize za potrditev obstoja paleojezer in paleorečnih sistemov pod saharskim peskom na Zemlji. Metoda je bila uporabljena tudi pri primerjavi Zemljinih geografskih značilnosti z Venerinimi, kar nam pomaga pri razumevanju različnih nebesnih teles.

Ta inovativen pristop gravitacijske analize dokazuje potencial za nadaljnje raziskovanje in razumevanje Marsa in njegove geološke zgodovine. To je pomemben korak naprej pri razkrivanju skrivnosti preteklosti našega sosednjega planeta in možnosti starodavnih oceanov.

Jaroslav Klokočník et al, Gravitacijski vidiki za Mars, Icarus (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

Citiranje: Nova gravitacijska analiza Marsa izboljšuje razumevanje možnega starodavnega oceana (2023, 20. september) s https://phys.org/news/2023-09-mars-gravity-analysis-ancient-ocean.html

