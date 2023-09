Nova metoda podpira obstoj starodavnega oceana na Marsu

By

Nedavna študija je uporabila novo metodo za analizo gravitacijske sile Marsa in zagotovila nadaljnje dokaze, da je planet nekoč imel velik severni ocean. Raziskava, ki jo vodi profesor Jaroslav Klokočník z Astronomskega inštituta Češke akademije znanosti, podrobneje opredeljuje obseg severnega marsovskega paleoceana.

Študija, objavljena v reviji Icarus, poudarja uporabo gravitacijskega pristopa za odkrivanje prisotnosti vode na Marsu. Ta metoda je bila prej uspešna pri prepoznavanju vodnih teles na Zemlji, kot je obala davnega jezera v severni Afriki. Z analizo gravitacijskih vidikov Marsa znanstveniki pridobijo boljše razumevanje geoloških in hidroloških značilnosti planeta.

Raziskovalci so uporabili postopek, ki ga je razvil Klokočník, ki vključuje analizo gravitacijskih vidikov, izračunanih iz meritev gravitacijske anomalije. Gravitacijski vidiki so matematični izdelki, ki označujejo gravitacijske anomalije planetarnega telesa. Poleg tega so uporabili topografske podatke, ki jih je posnel Nasin Mars Global Surveyor.

Ta novi pristop bistveno izboljša prejšnje metode kartiranja površine, ki temelji izključno na gravitacijskih anomalijah. Z integracijo topografskih podatkov lahko znanstveniki pridobijo bolj celovito razumevanje Marsove geologije in geofizike.

Posledice te raziskave presegajo Mars, saj je bila metoda gravitacijskih vidikov uporabljena tudi na drugih nebesnih telesih. V ločeni študiji, objavljeni v Scientific Reports, je bila metoda uporabljena za primerjavo geografskih značilnosti Zemlje s tistimi na Veneri.

Ugotovitve te študije prispevajo k našemu znanju o geološki zgodovini Marsa in zagotavljajo nadaljnje namige o potencialu življenja na planetu. Razumevanje obstoja starodavnih oceanov na Marsu je ključni korak k odkrivanju možnosti preteklih ali sedanjih oblik življenja.

Opredelitve:

Gravitacijske anomalije: območja z različnimi gravitacijskimi silami, ki jih izvajajo površinske značilnosti planetarnega telesa.

Gravitacijski vidiki: matematični izdelki, ki označujejo gravitacijske anomalije planetarnega telesa.

Topografski podatki: Informacije o obliki in nadmorski višini kopenske površine planeta ali drugega nebesnega telesa.

Viri:

– Študija, objavljena v reviji Icarus, ki je povezana z Oddelkom za planetarne znanosti Ameriškega astronomskega društva.

– Študija, objavljena v Scientific Reports.

– Jaroslav Klokočník – zaslužni profesor na Astronomskem inštitutu Češke akademije znanosti.

– Gunther Kletetschka – izredni raziskovalni profesor na Geofizičnem inštitutu Fairbanks Univerze na Aljaski in pridružen Charlesovi univerzi na Češkem.