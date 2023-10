Orodja za kartiranje Odkrijte skrivnosti podzemnega vodnega ledu na Marsu

Izpopolnjene tehnike kartiranja mečejo novo luč na prisotnost podzemnega vodnega ledu na Marsu in ponujajo dragocene vpoglede za prihodnje robotske in človeške misije na Rdeči planet.

Znanstveniki, vključeni v Nasin projekt Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM), so ustvarili tri podrobne zemljevide, ki razkrivajo porazdelitev ledu na različnih globinah. Z uporabo podatkov iz kamere High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) na krovu Mars Reconnaissance Orbiter je ekipa lahko izboljšala svoje tehnike kartiranja in pridobila jasnejšo predstavo o tem, kje je podzemni led.

Zemljevidi, ki prikazujejo led na globinah od nič do enega metra, od enega do pet metrov in globlje od pet metrov, služijo kot ključno orodje za načrtovalce misij in znanstvenike. Zbrane informacije se lahko uporabijo za identifikacijo potencialnih mest pristanka za prihodnje misije za preučevanje plitvega ledu in olajšanje pridobivanja virov za vzdrževanje življenja in proizvodnjo goriva.

»Naši zemljevidi so pomembni tudi za prihodnje pristajalne misije, tako robotske kot človeške. Načrtovalci misij, ki želijo preučevati plitvi led, lahko naše zemljevide uporabijo kot del izbire mesta pristanka,« pojasnjuje Nathaniel Putzig, eden od soglavnih raziskovalcev pri projektu SWIM.

Ti zemljevidi imajo tudi dodaten pomen na področju eksobioloških študij. Led na Marsu ne deluje le kot dragocen vir za ohranjanje človeškega življenja, ampak bi lahko imel tudi vlogo pri ohranjanju morebitnih biopodpisov starodavnega življenja. Led bi lahko te občutljive podpise zaščitil pred škodljivim ionizirajočim sevanjem, zaradi česar bi bili bolj dovzetni za odkrivanje v prihodnjih misijah.

Odkritje "poligonskega terena" je še ena prepričljiva ugotovitev, ki izhaja iz prizadevanj za kartiranje. V teh regijah se podzemni led sezonsko širi in krči, kar povzroča nastanek izrazitih poligonalnih razpok na površini Marsa. Opazovanje teh razpok, ki se raztezajo okoli svežih udarnih kraterjev, kaže na prisotnost skritega ledu pod površjem.

FAQ

1. Kako so nastali zemljevidi podzemnega vodnega ledu na Marsu?

Zemljevidi so bili ustvarjeni z izpopolnjenimi tehnikami kartiranja in podatki iz kamere HiRISE na krovu Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Kakšen je pomen teh zemljevidov?

Zemljevidi pomagajo načrtovalcem misij prepoznati potencialna mesta pristanka za prihodnje misije in olajšajo preučevanje plitvega ledu in pridobivanje virov na Marsu. Pomembni so tudi za eksobiološke študije, saj lahko led ohrani biopodpise starodavnega življenja.

3. Kakšen je pomen "poligonskega terena"?

»Poligonalni teren« se nanaša na nastanek poligonalnih razpok na površju Marsa, ki jih povzroči sezonsko širjenje in krčenje podzemnega ledu. Opazovanje teh razpok okoli svežih udarnih kraterjev kaže na prisotnost skritega ledu pod površjem.

4. Katere druge vidike je treba upoštevati pri človeških odpravah na Mars?

Poleg vodno-ledenih virov je treba pri načrtovanju človeških misij na Mars upoštevati tudi varnost pristajališča, sončne in toplotne specifikacije ter druge dejavnike.

vir: phys.org