Novo odkritje: Fosil Lorrainosaurusa osvetljuje zgodnji razvoj pleziozavrov

Skupina paleontologov iz različnih institucij je prišla do vznemirljivega novega odkritja o evoluciji pleziozavrov, starodavne skupine morskih bitij. Raziskovalci so preučevali fosil Lorrainosaurusa, ki je shranjen v Luksemburškem nacionalnem prirodoslovnem muzeju, in ugotovili, da so se plesiozavri razvili prej, kot so mislili prej. Njihove ugotovitve so objavljene v reviji Scientific Reports.

Pleziozavri so bili velika, morskim psom podobna bitja, ki so živela v oceanih pred milijoni let. Bili so znani po svoji velikosti in močnih čeljustih, zaradi česar so si prislužili vzdevek "morski morilci". S svojo študijo so paleontologi izvedeli, da so nekatere vrste plesiozavrov zrasle do 14.5 metrov dolge in so imele dva para stranskih plavuti, kar jim je omogočilo vrhunsko okretnost pri zasledovanju plena.

Fosil Lorrainosaurus so blizu Lorraina v Franciji leta 1983 odkrili amaterski paleontologi. Kasneje so ga preučevali raziskovalci na MNHN, preden so ga postavili na ogled. Nova študija je na nov način pogledala fosil in ga identificirala kot nov rod, ki so ga poimenovali Lorrainosaurus. Raziskovalci so tudi opazili, da je bil ta določen fosil manjši od drugih sorodnih primerkov, saj je v dolžino meril približno 6 metrov.

S preučevanjem značilnosti fosila Lorrainosaurusa in njihovo primerjavo z drugimi najdbami je raziskovalna skupina ugotovila, da je bil Lorrainosaurus eden najzgodnejših pleziozavrov, ki je v kasnejših obdobjih povzročil večje morske plazilce. Poleg tega so odkrili, da so se plesiozavri razvili prej, kot so domnevali, in segajo v obdobje srednje jure. Ugotovili so tudi, da so pleziozavri pretežno naseljevali območje, ki je danes zahodna Evropa.

To novo odkritje zagotavlja dragocen vpogled v zgodnji razvoj in ekološki pomen pleziozavrov. Poudarja, kako so ti vrhovni plenilci obstajali in uspevali približno 80 milijonov let. Nadaljnje raziskave na tem področju bodo še naprej poglabljale naše razumevanje prazgodovinskega morskega življenja.

